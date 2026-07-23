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Αναστάτωση και σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σύρου η είδηση του θανάτου μιας νεαρής γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε με τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ τα δεδομένα της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους κατοίκους της Σύρου, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες και επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.