Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα Expedia κατέγραψε σημαντική αύξηση στο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για λιγότερο γνωστούς νησιωτικούς προορισμούς, με τις διαδικτυακές αναζητήσεις να σημειώνουν άνοδο 55%.

Τρεις ευρωπαϊκοί προορισμοί, το Πόρτο Σάντο, η Σύρος και τα Λοφότεν, κατέλαβαν θέσεις στην πρώτη πεντάδα της λίστας Island Hot List 2026.

Οι επισκέπτες στρέφονται σε αυτούς τους προορισμούς αναζητώντας τη φυσική ομορφιά, τον αυθεντικό χαρακτήρα και την ηρεμία, αποφεύγοντας τα υπερβολικά τουριστικά σημεία της Ευρώπης.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των συγκεκριμένων νησιών αποδίδεται επίσης στο πιο προσιτό κόστος διακοπών και στην επιθυμία για εμπειρίες μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση.

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Τρία ευρωπαϊκά νησιά βρίσκονται ανάμεσα στους προορισμούς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο στη δημοτικότητά τους, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε λιγότερο γνωστές επιλογές, μακριά από τα υπερβολικά τουριστικά σημεία της Ευρώπης.

Το Πόρτο Σάντο της Πορτογαλίας, η Σύρος στην Ελλάδα και τα νησιά Λοφότεν στη Νορβηγία κερδίζουν συνεχώς νέους επισκέπτες, χάρη στη φυσική τους ομορφιά, τον αυθεντικό χαρακτήρα τους, τις πιο ήσυχες παραλίες και, σε αρκετές περιπτώσεις, το πιο προσιτό κόστος διακοπών σε σύγκριση με δημοφιλέστερους προορισμούς.

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Η ταξιδιωτική πλατφόρμα Expedia, μέσα από τη λίστα «Island Hot List 2026», κατέγραψε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για διακοπές σε νησιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για νησιωτικούς προορισμούς αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 55% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα σημείωσαν άνοδο περίπου 20%.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Αγία Λουκία στην Καραϊβική, ενώ η δεκάδα περιλαμβάνει νησιά από πέντε διαφορετικές ηπείρους. Ανάμεσα σε αυτά, τρεις ευρωπαϊκοί προορισμοί ξεχώρισαν καταλαμβάνοντας θέσεις στην πρώτη πεντάδα.

Πόρτο Σάντο: Η ήρεμη πλευρά της Πορτογαλίας

Το Πόρτο Σάντο κατέκτησε τη δεύτερη θέση της λίστας. Το μικρό νησί βρίσκεται κοντά στη Μαδέρα, με την αεροπορική σύνδεση να είναι εύκολη, ενώ η μετάβαση με πλοίο διαρκεί περίπου δυόμισι ώρες. Παρότι η Μαδέρα αποτελεί ήδη έναν καθιερωμένο τουριστικό προορισμό, το Πόρτο Σάντο παραμένει σχετικά άγνωστο και προσφέρει μια πιο ήρεμη εμπειρία.

Οι αναζητήσεις για το νησί αυξήθηκαν κατά 85%, όμως παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του εξακολουθεί να διατηρεί τον χαλαρό χαρακτήρα του, σε αντίθεση με πολλούς πολυσύχναστους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Το νησί είναι γνωστό κυρίως για τις εντυπωσιακές χρυσές παραλίες του, με κορυφαία την Praia do Porto Santo, η οποία εκτείνεται σε περίπου εννέα χιλιόμετρα ακτογραμμής. Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη να ανακαλύψουν τους αμμόλοφους Dunas de Porto Santo και τις φυσικές πισίνες Porto das Salemas.

Η αυθεντική γοητεία της Σύρου

Στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκεται η Σύρος, όπου το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 60%. Το κυκλαδίτικο νησί προσελκύει όσους αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία, μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση που χαρακτηρίζει νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

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Η Ερμούπολη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία του νησιού, με τα εντυπωσιακά βενετσιάνικα αρχοντικά, τα πολύχρωμα νεοκλασικά κτίρια και τα παραθαλάσσια καφέ της. Παράλληλα, η Άνω Σύρος ξεχωρίζει για τα μαρμάρινα σοκάκια της και τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που διατηρεί.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις παραλίες του Γαλησσά και του Κινιού, αλλά και να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, όπως φρέσκα θαλασσινά και το παραδοσιακό συριανό λουκούμι με αρώματα τριαντάφυλλου, περγαμόντου και μαστίχας, συνοδεύοντάς τα με ελληνικό κρασί.

Τα εντυπωσιακά Λοφότεν της Νορβηγίας

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα νησιά Λοφότεν στη Νορβηγία, ένας προορισμός που ξεχωρίζει για τα επιβλητικά βουνά, τα καθαρά φιόρδ και τα γραφικά, πολύχρωμα ψαροχώρια του.

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Οι αναζητήσεις για τα Λοφότεν αυξήθηκαν κατά 50%, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάσουν την εξερεύνηση της φύσης με μοναδικά τοπία. Το καλοκαίρι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου, ενώ από τον Σεπτέμβριο έως και την άνοιξη αυξάνονται οι πιθανότητες να παρατηρήσουν το Βόρειο Σέλας.

Η γαστρονομική παράδοση της περιοχής περιλαμβάνει πιάτα όπως η παραδοσιακή ψαρόσουπα και ο φρέσκος αρκτικός μπακαλιάρος, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα των Λοφότεν.

Με πληροφορίες από euronews

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