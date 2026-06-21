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Συναγερμός έχει σημάνει στη Σύρο λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Αμπέλας, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητείται η εκκένωση της περιοχής Τρία Λαγγόνια για προληπτικούς λόγους.

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Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και εντείνουν την ανησυχία για πιθανή εξάπλωση της φωτιάς.

Πηγή: cyclades24.gr Πηγή: cyclades24.gr Πηγή: cyclades24.gr Πηγή: cyclades24.gr Πηγή: cyclades24.gr Πηγή: cyclades24.gr Πηγή: cyclades24.gr

Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης: Προς το παρόν δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα

Στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή εστίασε την προσοχή, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός πως η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή της.

«Είναι πολύς ο αέρας. Θυμάρια καίει και χαμηλή βλάστηση, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη λόγω του αέρα», δήλωσε ο κ. Αθανασίου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο. Επίσης, σημείωσε ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού επιχειρούν στην περιοχή, ενώ αναμένουν ενίσχυση και από εναέρια μέσα.

«Έρχεται και ένα ακόμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού επιχειρούν εκεί. Προς το παρόν δεν ανησυχούμε», τόνισε.