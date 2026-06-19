Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Δεν υπάρχει όριο στη σάτιρα. Αν θες να βάλεις όριο, εγώ αυτό το λέω φασισμό», δήλωσε ο Δημήτρης Πιατάς σε συνέντευξή στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο γνωστός ηθοποιός έστρεψε τα βέλη του στον τρόπο λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη εσωτερικού ελέγχου στα προγράμματα, σημειώνοντας με έμφαση:

Advertisement

Advertisement

«Απουσιάζει η τηλεκριτική. Θα ήθελα να υπάρχει πιο έντονη κριτική στην τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση πρέπει να αυτοδιορθώνεται και να κάνει αυτοκριτική. Ο κόσμος θέλει μια τηλεόραση που να είναι ζωντανή, ειλικρινής, όχι δήθεν και εσείς πουλάτε φρου φρου και αρώματα».

Η πιο απροσδόκητη αναφορά του ηθοποιού αφορούσε τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή. Με μια δόση μαύρου χιούμορ, ο Δημήτρης Πιατάς αποκάλυψε το παρασκήνιο των προτάσεων που δέχεται, αλλά και τον ιδιαίτερο λόγο για τον οποίο τις απορρίπτει σταθερά.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός υπογράμμισε:

«Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα».