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Ο δημιουργός αποκάλυψε την επιθυμία του να σκηνοθετήσει μια ταινία για έναν άγγελο που καταγράφει τις σκέψεις των ανθρώπων.

Σχετικά με τον Δημήτρη Πιατά, ο σκηνοθέτης διευκρίνισε ότι δεν διατηρεί καμία επικοινωνία με τον ηθοποιό το τελευταίο διάστημα.

Ο Γιάννης Σμαραγδής εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τη Βίκυ Καγιά, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν εργατικό και δυναμικό άνθρωπο.

Τέλος, ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα για τον ρόλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τονίζοντας ότι ο παρουσιαστής δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

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Στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε ο Γιάννης Σμαραγδής με αφορμή τη βράβευσή του από τον τόπο καταγωγής του, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα για τη διάκρισή του, τη Βίκυ Καγιά, τον Δημήτρη Πιατά, αλλά και τα σενάρια που τον ήθελαν να εξετάζει τον Γιώργο Λιάγκα για τον ρόλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την τιμητική διάκριση που έλαβε στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

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«Το μεγαλύτερο βραβείο για έναν άνθρωπο είναι να τον τιμούν οι άνθρωποι που τον γέννησαν και τον μεγάλωσαν. Γι’ αυτό και η βράβευση στο Ηράκλειο έχει ξεχωριστή σημασία για μένα. Είμαι υπερήφανος που είμαι Κρητικός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για την παρατηρητικότητα που τον χαρακτηρίζει ως δημιουργό, αποκαλύπτοντας μια ιδέα που θα ήθελε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη.

«Όταν μπαίνω στο μετρό, παρατηρώ τους ανθρώπους και προσπαθώ να φανταστώ τι σκέφτονται. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μια ταινία όπου ένας άγγελος κατεβαίνει στη Γη και ακούει τις σκέψεις και τις κουβέντες των ανθρώπων», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Πιατά, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του, ούτε καν έχω το τηλέφωνό του. Αν με πάρει κάποια στιγμή, θα συζητήσουμε. Αν και δεν νομίζω ότι θα το κάνει, γιατί αυτό απαιτεί μεγάλη γενναιότητα», σχολίασε.

Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα λόγια του και για τη Βίκυ Καγιά, για την οποία εξέφρασε ανοιχτά τη συμπάθειά του.

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«Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι ένας δυνατός άνθρωπος, εργατική και μαχητική προσωπικότητα. Και φυσικά είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τις φήμες που τον ήθελαν να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα σε έναν απαιτητικό ιστορικό ρόλο, αυτόν του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

«Πρώτα απ’ όλα, ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν επιθυμεί να υποδυθεί τον Κολοκοτρώνη. Από τη στιγμή που δεν το θέλει ο ίδιος, η συζήτηση σταματά εκεί», ανέφερε.

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Παράλληλα, δεν έκρυψε την εκτίμησή του προς τον παρουσιαστή, υπογραμμίζοντας τα χαρακτηριστικά που θεωρεί πως τον ξεχωρίζουν.

«Έχει μια αγαθή και παιδική ψυχή. Διαθέτει την ικανότητα να μπαίνει στη θέση των άλλων και να κατανοεί την ψυχολογία τους, στοιχείο απαραίτητο για έναν ηθοποιό. Ωστόσο, όταν κάποιος κάνει με επιτυχία αυτό που αγαπά και το κοινό τον έχει αποδεχθεί σε αυτόν τον ρόλο, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξει. Ο Γιώργος είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει», κατέληξε ο Γιάννης Σμαραγδής.

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