Ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε σήμερα 6/1 καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στον Δημήτρη Λιαντίνη, προχωρώντας σε μια αποκάλυψη που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Η εξομολόγηση του Σμαραγδή για τον Λιαντίνη

Όπως εξήγησε, οι δυο τους συνδέονταν με μια στενή φιλία. Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως ο σπουδαίος πανεπιστημιακός, συγγραφέας και ποιητής είχε επιλέξει να στείλει 50 αντίτυπα του τελευταίου του βιβλίου σε ανθρώπους που εκτιμούσε ιδιαίτερα, με ένα από αυτά τα αντίτυπα να φτάνει στα δικά του χέρια.

Η εξαφάνιση του Δημήτρη Λιαντίνη από την Αθήνα σημειώθηκε την 1η Ιουνίου 1998, αφήνοντας πίσω του ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα προς την κόρη του, Διοτίμα, στο οποίο εξηγούσε την απόφασή του να «χαθεί» όρθιος και με ψηλά το κεφάλι.

Τα ίχνη του εντοπίστηκαν επτά χρόνια μετά, το 2005, όταν η σορός του βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε σε μια σπηλιά στον Ταΰγετο, το βουνό που τόσο αγαπούσε. Ο Γιάννης Σμαραγδής σημείωσε, παράλληλα, πως ο κορυφαίος φιλόσοφος είχε οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση βαθιά απογοητευμένος από την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα.

«Ο Δημήτρης Λιαντίνης, στενός μου φίλος, το τελευταίο τυπογραφικό της “Γκέμμα”, που μετά έφυγε από αυτό, το είχε αφήσει σε μένα, είχα σχέσεις μαζί του», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο Γιάννης Σμαραγδής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήμασταν πάρα πολύ στενοί φίλοι και θα πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Πριν φύγει, έστειλε σε 50 Έλληνες ένα αντίτυπο του βιβλίου “Γκέμμα”. Εγώ ξέρω ότι ήμουν ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ένας καθηγητής του, τους υπόλοιπους 48 ούτε η γυναίκα του δεν ξέρει ποιοι είναι.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΑΚ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΣΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΝΤΙΝΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1998 – ΦΩΤΟ ΑΠΟ EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Λιαντίνης είχε αποφασίσει να «αποχωρήσει» γιατί έβλεπε ότι η Ελλάδα βουλιάζει. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, τα είδε» πρόσθεσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Το βιβλίο “Γκέμμα” είναι το κορυφαίο και πιο αναγνωρίσιμο έργο του Δημήτρη Λιαντίνη, μια βαθιά φιλοσοφική θεώρηση για τον άνθρωπο, τον κόσμο και τον Θεό.

