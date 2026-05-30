Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε φιλέτο κοτόπουλο λεμονάτο, με κολοκυθάκια.

Θα προσθέσουμε καρότα σε μπαστουνάκια, κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, λευκό κρασί, μουστάρδα, χυμό και ξύσμα λεμονιού.

Για επιδόρπιο, παγωτό σοκολάτα με ζαχαρούχο γάλα.

Καλή όρεξη.

Φιλέτο κοτόπουλο λεμονάτο, με κολοκυθάκια

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 20′

Υλικά

700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο στήθος, σε κύβους 4 εκ.

1 κιλό κολοκυθάκια μικρά, κομμένα κατά μήκος στη μέση (τα πολύ μικρά τα αφήνουμε ολόκληρα)

2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 μέτρια καρότα, σε μπαστουνάκια

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

100 ml λευκό ξηρό κρασί

1 κ.σ. μουστάρδα

χυμός και ξύσμα από 2 λεμόνια

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κοτόπουλο για 3′-4′, μέχρι να ροδίσει.

Προσθέτουμε τα ξερά και φρέσκα κρεμμύδια, τα καρότα και τα κολοκυθάκια και σοτάρουμε για περίπου 10′, μέχρι να μαλακώσουν.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε για 2′ να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε τη μουστάρδα με τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, αδειάζουμε το μείγμα στο τηγάνι και μαγειρεύουμε για 2′ σε δυνατή φωτιά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #219» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Παγωτό σοκολάτα με ζαχαρούχο γάλα

Βάρος: 1 κιλό

Προετοιμασία: 15

Αναμονή: 6 ώρες

Υλικά

500 ml (2 1⁄2 κούπες) κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά (πολύ κρύα)

200 γρ. (½ κουτί) ζαχαρούχο γάλα

300 γρ. κουβερτούρα

150 γρ. χοντροτριμμένα μπισκότα oreo σιρόπι σοκολάτας για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ξεκινάμε βάζοντας σε ένα μπολ την κρέμα γάλακτος και τη χτυπάμε με το μίξερ χειρός, μέχρι να σφίξει και να γίνει σαν γιαούρτι, δηλαδή να στέκεται στο κουτάλι αλλά χωρίς να γίνει ακόμα σαντιγί.

Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και χτυπάμε για άλλα 10 δευτερόλεπτα.

Σπάμε την κουβερτούρα σε κομμάτια και τη λιώνουμε στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί.

Προσθέτουμε 1 κουταλιά από τη χτυπημένη κρέμα με το ζαχαρούχο μέσα στη λιωμένη κουβερτούρα, ανακατεύουμε απαλά, ώστε να την αραιώσουμε λίγο και να την κρυώσουμε, και την αδειάζουμε όλη μέσα στο μπολ με την υπόλοιπη κρέμα και το ζαχαρούχο.

Χτυπάμε με το μίξερ χειρός μέχρι να ανακατευτούν τα υλικά.

Συνεχίζουμε το ανακάτεμα με μια ελαστική σπάτουλα σιλικόνης, προσθέτοντας και τα τριμμένα μπισκότα.

Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα βαθύ τάπερ με καπάκι ή σε ένα μεταλλικό μπολ ή άλλο σκεύος που κλείνουμε στο πάνω μέρος με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο.

Βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 6 ώρες.

Σερβίρουμε σε μπολ, ποτήρια ή χωνάκια και αν θέλουμε περιχύνουμε με λίγο σιρόπι σοκολάτας.

Tip

Πώς λιώνουμε τη σοκολάτα Στα μικροκύματα: «Τεμαχίζουμε τη σοκολάτα και τη βάζουμε σε πλαστικό μπολ μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων. Επιλέγουμε τα 600 Watt, σταματώντας τον φούρνο κάθε 20 δευτερόλεπτα για να ανακατέψουμε τη σοκολάτα. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία των 20 δευτερολέπτων και του ανακατέματος μέχρι να λιώσουν όλα τα κομμάτια»

Σε μπεν μαρί: «Τεμαχίζουμε τη σοκολάτα και τη βάζουμε σε μεταλλικό ή γυάλινο πυρίμαχο μπολ. Στερεώνουμε το μπολ στο χείλος μιας κατσαρόλας στην οποία βράζουμε λίγο νερό. Φροντίζουμε το μπολ να μην ακουμπάει απευθείας στο νερό, ώστε η σοκολάτα να λιώνει μόνο χάρη στον ατμό που εγκλωβίζεται κάτω από το μπολ. Την ανακατεύουμε συνεχώς για να μην καεί»

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #53» σε συνταγή Δημήτρη Μιχαηλίδη.