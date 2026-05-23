Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε αρακά με αγκινάρες και γαρίδες.

Θα προσθέσουμε άνηθο, ξερό και φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένα, ξερό εστραγκόν, λευκό κρασί και χυμό λεμόνι.

Για επιδόρπιο, σορμπέ μάνγκο χωρίς ζάχαρη.

Καλή όρεξη.

Αρακάς με αγκινάρες και γαρίδες

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 50′

Υλικά

1 κιλό αρακάς, κατεψυγμένος

4 αγκινάρες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση

500 γρ. μέτριες γαρίδες, καθαρισμένες (αφήνουμε μόνο την ουρά)

200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

100 ml λευκό, ξηρό κρασί

8 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

4 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. ξερό εστραγκόν (προαιρετικά, αν έχουμε)

40-45 ml χυμό λεμονιού

150 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι για 2′-3′, μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς.

Προσθέτουμε τον αρακά και τις αγκινάρες και σοτάρουμε για άλλα 3′-4′, ανακατεύοντας τακτικά. Ρίχνουμε το κρασί, αφήνουμε 2′-3′ να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε 500-600 ml νερό (αν έχουμε σπιτικό ζωμό λαχανικών, τον προτιμάμε).

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 20′, μέχρι να μισομαλακώσουν τα υλικά.

Ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, τον άνηθο, το εστραγκόν, τον χυμό λεμονιού και αλατοπίπερο και μαγειρεύουμε για ακόμη 15′.

Προσθέτουμε τις γαρίδες, ανακατεύουμε απαλά και μαγειρεύουμε για άλλα 5′, τόσο δηλαδή όσο χρειάζονται οι γαρίδες για να γίνουν.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #154» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.

Σορμπέ μάνγκο χωρίς ζάχαρη

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 8′

Αναμονή: 8 ώρες

Υλικά

2 ώριμες μπανάνες

2 ώριμα γλυκά μάνγκο

150 γρ. (3/4 κούπας) γάλα καρύδας από κονσέρβα

Εκτέλεση

Κόβουμε τις μπανάνες σε ροδέλες και τα μάνγκο σε κύβους. Τα απλώνουμε σε ταψάκι στρωμένο με λαδόκολλα και τα βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες, μέχρι να παγώσουν εντελώς.

Τα ρίχνουμε σε έναν πολυκόφτη μαζί με το γάλα καρύδας και χτυπάμε διακεκομμένα στην αρχή και, μόλις το μαχαίρι γυρνάει πιο εύκολα, χτυπάμε σε συνεχόμενη λειτουργία, μέχρι να έχουμε ένα ομογενοποιημένο αποτέλεσμα (δεν θέλουμε να χτυπήσουμε πολύ παραπάνω).

Αδειάζουμε το μείγμα σε μεταλλικό μπολ και το καλύπτουμε με μεμβράνη που να εφάπτεται στην επιφάνειά του. Κλείνουμε αεροστεγώς με το καπάκι ή με αλουμινόχαρτο και τοποθετούμε στην κατάψυξη.

Μετά από μισή ώρα ανοίγουμε το σκεύος, αφαιρούμε τη μεμβράνη και ανακατεύουμε με μια μεγάλη κουτάλα αρκετά καλά. Καλύπτουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο και βάζουμε πάλι στην κατάψυξη.

Επαναλαμβάνουμε το ανακάτεμα άλλη μία φορά μετά από μισή ώρα και, αφού ξανασκεπάσουμε το σορμπέ, το αφήνουμε τουλάχιστον άλλες δύο ώρες στην κατάψυξη.

Όταν θέλουμε να σερβίρουμε, το βγάζουμε και το αφήνουμε για 5′-10′ εκτός, ώστε να μαλακώσει.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #49» σε συνταγή Παυλίνας Παπαντωνίου.