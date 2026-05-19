Τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες, αλλά τι κρύβεται πίσω από αυτή τη διατροφική τάση; Ο Ντόναλντ Λέιμαν από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν αναλαμβάνει μέρος της “ευθύνης” για αυτή τη μόδα, έχοντας, σύμφωνα με άρθρο του newscientist, διεξάγει περισσότερες από 100 μελέτες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, εστιάζοντας κυρίως σε ένα αμινοξύ: τη λευκίνη. Ο lίδιος έχει συνδέσει σταθερά τη λευκίνη, η οποία βρίσκεται στις διατροφικές πρωτεΐνες, με την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών. Αυτό συνέβαλε στο να καταστεί η πρωτεΐνη ένα θαυματουργό θρεπτικό συστατικό για τους νέους που επιδιώκουν ένα γυμνασμένο σώμα και για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να περιορίσουν την απώλεια μυϊκής μάζας που συμβαίνει φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, υπάρχουν τρία πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουμε οπωσδήποτε πριν καταναλώσουμε πρωτεϊνη. Τα εξής:

#1 Η μανία με τις πρωτεΐνες είναι υπερβολική

Οι πιο πρόσφατες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ συνιστούν ημερήσια πρόσληψη 1,2 έως 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Αυτό είναι εύκολο να επιτευχθεί αν ακολουθούμε μια ισορροπημένη, “παμφάγα” διατροφή χωρίς υπερβολική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων. Στην πραγματικότητα, η επίδραση της πρωτεΐνης στην ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών φαίνεται να σταθεροποιείται σε ημερήσιες προσλήψεις άνω των 1,6 γραμμαρίων ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, ή σε γεύματα με περισσότερες από 60 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με τον ίδιολ, αν δούμε να αναγράφεται η λέξη πρωτεΐνη σε τρόφιμα όπου δεν το περιμένουμε, όπως το ποπ κορν, τότε πιθανότατα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Αυτό συμβαίνει επειδή η πρόσθετη πρόσληψη που λαμβάνουμε από ένα εμπλουτισμένο προϊόν είναι συνήθως αρκετά ασήμαντη για την υγεία μας, αν προστίθεται σε μια καλά ισορροπημένη διατροφή

#2 Ας κατανοήσουμε τα αριθμητικά στοιχεία πίσω από τη διατροφή μας

Αν παρακολουθούμε την πρόσληψη πρωτεϊνών, ας μην συγχέουμε τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα στις ΗΠΑ) με τις διατροφικές οδηγίες. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται για την πρόληψη της πρωτεϊνικής ανεπάρκειας, ενώ οι διατροφικές οδηγίες καθορίζουν τον στόχο για βέλτιστη υγεία.

Οι συγκεκριμένες ανάγκες μας εξαρτώνται από την ηλικία μας, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, τη σωματική μας σύνθεση (το ποσοστό λίπους, μυών και οστών) και τους τύπους πρωτεϊνών που καταναλώνουμε.

#3 Η πηγή των πρωτεϊνών μας έχει σημασία

Τα φυτά όχι μόνο περιέχουν λιγότερες πρωτεΐνες, αλλά και οι πρωτεΐνες που περιέχουν δεν απορροφώνται εξίσου καλά από τον οργανισμό. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη στο κοτόπουλο είναι ουσιαστικά 100% απορροφήσιμη, σε σύγκριση με περίπου 75% στα φασόλια και λιγότερο από 60% στα αμύγδαλα.

Αυτό είναι σημαντικό, επειδή η έλλειψη πρωτεϊνών δεν γίνεται εμφανής μετά από μία ή δύο εβδομάδες. Πολλοί άνθρωποι γίνονται χορτοφάγοι ή βέγκαν στα 20 και στα 30 τους, όταν συχνά μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με χαμηλότερη πρόσληψη πρωτεϊνών, αλλά όταν φτάσουμε τα 40, τα προβλήματα αρχίζουν να γίνονται αισθητά. Μπορεί να αισθανόμαστε κουρασμένοι, και τα μαλλιά και τα νύχια μας μπορεί να είναι πιο εύθραυστα από ό,τι θα θέλαμε. Ο συνδυασμός μιας φυτικής διατροφής με μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων μπορεί να μας φέρει ακόμα πιο κοντά στη ζώνη κινδύνου.