Πιστός στο ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού του στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, ο Κωστής Μαραβέγιας μας καλεί και φέτος την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε μια μοναδική συναυλία.

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και το ξεχωριστό του «ταξιδιάρικο» μουσικό ύφος, ο Μαραβέγιας υπόσχεται ακόμα ένα εκρηκτικό και παιχνιδιάρικο live γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια.

Από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες, το πρόγραμμα θα είναι μια γιορτή που θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι, αλλά και σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα.

Info

Παρασκευή 12 Ιουνίου, ώρα έναρξης 21:00

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ (γενική είσοδος)