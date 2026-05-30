Η Ιουλία Καλλιμάνη παραχώρησε μια νέα συνέντευξη και μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα πριν από λίγο καιρό, όταν σε εμφάνισή της σε νυχτερινό μαγαζί αντέδρασε έντονα σε χυδαίο σχόλιο θαμώνα, με την αντίδρασή της να γίνεται viral και να προκαλεί αντιδράσεις.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05.2026) και αναφέρθηκε τόσο στο συγκεκριμένο συμβάν όσο και στη γενικότερη πίεση που δέχτηκε μετά τη δημοσιοποίησή του. Όπως εξήγησε, η στιγμή εκείνη ήταν αποτέλεσμα έντασης μέσα στον χώρο της εμφάνισής της, ενώ έδωσε τη δική της οπτική για όσα ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο.

«Εγώ απλώς προσπαθώ να βάζω τα όριά μου και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αυτά τα όρια. Καλώς, κακώς, δεν λέω ότι έπραξα σωστά, αλλά μου βγήκε το παιδί από μέσα μου… Μα έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το ευγενικό για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και έχουμε νεύρα.

Κάτι έχει πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε στα μαγαζιά. Έτσι; Και τις συμπεριφορές που μπορεί να έχουμε δεχτεί κάποιες φορές και να έχουμε κλείσει το στόμα μας, και εντάξει, οκ. Δεν ήτανε σωστό, γιατί υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, αλλά αντέδρασα σαν Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Ως Ιουλία, και όχι ως Καλλιμάνη, που τη βλέπουνε ας πούμε, 1500 μάτια και την τραβάνε κάτω κινητά. Δεν με αφορά τι θα γινόταν αν ήμουν άντρας», δήλωσε η Ιουλία Καλλιμάνη για το συμβάν.

Πριν λίγο καιρό ένας πελάτης της είχε πει μία προσβλητική μαντινάδα με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να τον βρίσει μπροστά σε όλους, λέγοντάς του: «Και σε παίρνουν π@@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άντρας με την ίδια να απαντά: «Εμένα βρε μ@@@@@ βρήκες τώρα; Βρε δε γ@@@@@@@ λέω εγώ από τον κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα π@@@@ και το μπαούλο. Άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@@ είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

«Η θρησκεία έχει τον κυριότερο ρόλο. Είναι το άλφα και το ωμέγα για εμένα. Το να κάνω την προσευχούλα μου το βράδυ, βουβά από μέσα μου, το Πάτερ Ημών δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια, νιώθω ότι μου παίρνει όλα μου τα σκοτεινά και τα μαύρα.

Μου μαλακώνει την καρδούλα αυτό. Γι’ αυτό θέλω να είναι πάντα στη ζωή μου ο Θεός και ο Χριστός και τους επικαλούμαι. Μου σβήνει το “εγώ” που το θέλουμε σε αυτή τη δουλειά, αλλά με ένα όριο», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξή της η Ιουλία Καλλιμάνη.