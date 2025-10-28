Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» συνάντησε την Ιουλία Καλλιμάνη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν την αναχώρησή της για την επόμενη επαγγελματική της εμφάνιση.

Ο δημοσιογράφος, αντιλαμβανόμενος την παρουσία της, δεν παρέλειψε να τη ρωτήσει για το πρόσφατο περιστατικό που είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης — την ένταση που δημιουργήθηκε σε νυχτερινό κέντρο του Βόλου, όπου η τραγουδίστρια εμφανιζόταν.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, ωστόσο, αντιμετώπισε την ερώτηση με χαμόγελο και ψυχραιμία, επιλέγοντας να μην δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.

«Είμαι μια χαρά, ψυχούλα μου! Αύριο ταξιδεύω για την Κω. Όλα είναι καλά, καλύτερα δεν γίνεται! Δεν υπάρχει “γιατί”, όλα τέλεια, Γρηγόρη μου. Σε αγαπώ πολύ — μόνο από σένα δέχομαι μαντινάδα!» δήλωσε γελώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας θαμώνας του καταστήματος επιχείρησε να τραγουδήσει μια μαντινάδα με προσβλητικούς στίχους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της τραγουδίστριας επί σκηνής.