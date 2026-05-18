Με τρυφερή ανάρτηση στα social media, η Έλλη Κοκκίνου ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον γιο της, ο οποίος ενηλικιώθηκε, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία έως σήμερα.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε το άλμπουμ με ένα συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας πως ο Αλέξανδρος Βασιλειάδης αποτελεί και θα αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. Ο 18χρονος είναι γιος της ίδιας και του επιχειρηματία Παναγιώτη Βασιλειάδη, ενώ η τραγουδίστρια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας ελάχιστες δημόσιες αναρτήσεις, κυρίως σε σημαντικές στιγμές όπως τα γενέθλιά του.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, ξεχωρίζει ένα παλιό στιγμιότυπο όπου τον κρατά στους ώμους της, υπογραμμίζοντας με συγκίνηση πόσο έχει μεγαλώσει, αλλά και τη χαρά της που πλέον οι ρόλοι μπορούν να αντιστραφούν.

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια έγραψε για τα 18α γενέθλια του παιδιού της, στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ… Μπορείς όμως εσύ και το χαίρομαι! Να έχεις μια υπέροχη ζωή και να είσαι υγιής και ευτυχισμένος αγόρι μου υπέροχο. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω. Να σε χαιρόμαστε. Σε λατρεύω! Η μαμά σου».