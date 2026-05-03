Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η Ιουλία Καλλιμάνη την Πρωτομαγιά, όταν ενημερώθηκε πως ανάμεσα στο κοινό του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται βρισκόταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να του αφιερώσει το «Σ’ ακολουθώ», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με τη φωνή του, σχολιάζοντας στο τέλος με σεμνότητα: «Ό,τι μπορούμε κάνουμε».

«Με ειδοποίησαν ότι είναι κάτω ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου», είπε από μικροφώνου η τραγουδίστρια, εμφανώς αιφνιδιασμένη. Η ίδια παραδέχθηκε πως στην αρχή νόμιζε ότι κάποιος της έκανε πλάκα: «Δεν είναι Πρωταπριλιά, αλλά Πρωτομαγιά, δεν γίνεται να είναι ο Παπακωνσταντίνου εδώ μέσα».

Λίγο αργότερα, η Ιουλία Καλλιμάνη ερμήνευσε μπροστά του το «Σ’ ακολουθώ», ένα τραγούδι που έχει περάσει στη συλλογική μνήμη κυρίως μέσα από τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Μετά το τέλος της ερμηνείας της, η τραγουδίστρια είπε χαμογελώντας: «Ό,τι μπορούμε κάνουμε», αποτυπώνοντας την αμηχανία, αλλά και τον σεβασμό της απέναντι στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Η Ιουλία Καλλιμάνη ανήκει στις λαϊκές φωνές της νεότερης γενιάς που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσουν σταθερή σχέση με το κοινό της νυχτερινής διασκέδασης. Με δυναμική σκηνική παρουσία και καθαρά λαϊκό ρεπερτόριο, έχει ξεχωρίσει για τον άμεσο τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους θαμώνες στις ζωντανές εμφανίσεις της.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, από την άλλη, αποτελεί κεφάλαιο από μόνος του για το ελληνικό τραγούδι. Με πορεία δεκαετιών, τραγούδια που έγιναν συνθήματα και μια φωνή που συνδέθηκε με το ροκ, το έντεχνο και τις μεγάλες συναυλιακές στιγμές, παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές στην Ελλάδα.

Το «Σ’ ακολουθώ» δεν γράφτηκε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, παρότι η δική του ερμηνεία είναι η πιο ταυτισμένη με το τραγούδι. Το κομμάτι είναι σε στίχους και μουσική του Μάνου Λοΐζου και κυκλοφόρησε αρχικά το 1980. Δύο χρόνια αργότερα, το 1982, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το ερμήνευσε εκ νέου, χαρίζοντάς του μια από τις πιο εμβληματικές εκδοχές του ελληνικού ρεπερτορίου.

Η στιγμή με την Ιουλία Καλλιμάνη και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα social media, όχι μόνο για την επιλογή του τραγουδιού, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε την παρουσία ενός καλλιτέχνη με τόσο βαρύ αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.