Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι πάντα αληθινή. Επίσης, η Ιουλία Καλλιμάνη τόνισε ότι κάθε δράση φέρνει αντίδραση και όταν συμβαίνουν πράγματα που την ενοχλούν δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό της.

«Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω. Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά… Δε μπορώ να το ελέγξω», είπε σε άλλο σημείο η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Advertisement

Advertisement