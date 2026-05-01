Οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν το παρών στο εκτός έδρας ντέρμπι την Κυριακή (3/5) κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε ένα ιστορικό γεγονός, καθώς η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν το μακρινό 2002.

Πιο συγκεκριμένα, αντιπροσωπείες οπαδών των δύο ομάδων βρίσκονταν σε επικοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα και φαίνεται πως συμφώνησαν στην παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών τόσο στην Τούμπα όσο και στο Γ. Καραϊσκάκης για τις αναμετρήσεις των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στόχος για τις αντιπροσωπείες δεν είναι μόνο η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, αλλά να υπάρξει συνολική κινητοποίηση από την Πολιτεία και να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση για το δικαίωμα των Ελλήνων φιλάθλων να μετακινούνται στα εκτός έδρας παιχνίδια των ομάδων τους.

Το παρασκήνιο της ιστορικής συμφωνίας

Τον Ιανουάριο του 2026 η οικογένεια του ΠΑΟΚ βίωσε μία νέα τραγωδία, καθώς επτά φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» που ταξίδευαν οδικώς στην Γαλλία για το παιχνίδι του Europa League με την Λυών βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Τότε, αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και επισκέφτηκε την Θύρα 4, τιμώντας την μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων».

Λίγες μέρες αργότερα, αντιπροσωπεία των οπαδών του ΠΑΟΚ έδωσε το παρών στο Γ. Καραϊσκάκης στο μνημόσυνο των θυμάτων της Θύρας 7 και κατέθεσε στεφάνια. Έκτοτε, το κλίμα ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς των δύο ομάδων είναι θετικό. Αυτό ήταν που έφερε και στο προσκήνιο τις συζητήσεις για την μετακίνηση φιλάθλων στις προσεχείς αναμετρήσεις σε Τούμπα και Φάληρο.

Οι τελευταίες εκδρομές

Ήταν 30 Οκτωβρίου του 2004 όταν οι Θεσσαλονικείς είχαν ταξιδέψει στο νεόκτιστο τότε «Γ. Καραϊσκάκης» για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Αντίστοιχα, η τελευταία επίσκεψη οπαδών του Ολυμπιακού στην Τούμπα ήταν πριν από 24 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού σε εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχε γίνει το 1998. Πιο συγκεκριμένα, στις 31 Οκτωβρίου 1998, περίπου 5.000 φίλοι των Πειραιωτών βρέθηκαν στην Τούμπα.

EUROKINISSI – Οπαδοί Ολυμπιακού στην Τούμπα

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, οι οπαδοί των δύο ομάδων βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, με την Πολιτεία να εξακολουθεί να μην επιτρέπει οργανωμένες μετακινήσεις για τέτοιου είδους αγώνες. Ωστόσο, οι οργανωμένοι οπαδοί θεωρούν ότι οι οπαδικές μετακινήσεις «βοηθούν» στην εκτόνωση μέσω των συνθημάτων και στο να μην «βλέπεις» τον αντίπαλο οπαδό σαν εχθρό, καθώς τον έχεις απέναντί σου αρκετές φορές κατά την διάρκεια μίας σεζόν.