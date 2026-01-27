Ένα απίστευτο δυστύχημα με τουλάχιστον επτά νεκρούς έλαβε χώρα σήμερα Τρίτη (27/1) στην Ρουμανία, με τα ρουμανικά μίντια να αναφέρουν ότι στο βαν επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς στην Γαλλία για το παιχνίδι του Europa League με την Λυών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μικρό βαν ξεκίνησε από την Ελλάδα οδικώς για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την γαλλική ομάδα (28/1). Τα τοπικά μίντια της Ρουμανίας μεταδίδουν ότι εντός του οχήματος επέβαιναν τουλάχιστον 10 άτομα, όλοι άνδρες.

Το σοκαριστικό δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο ND6 – E70 κοντά στην πόλη Lugojelul και όπως φαίνεται και στο βίντεο, το βαν με τους Έλληνες οπαδούς εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με νταλίκα που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα.

Ο οδηγός του βαν είναι ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας, τρία άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής, ο ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μεγαλύτερη τραγωδία τα τελευταία χρόνια στην Ρουμανία

Πρόκειται για την μεγαλύτερη τραγωδία που έχει λάβει χώρα στην Ρουμανία τα τελευταία χρόνια, με τα μέσα της χώρας να περιγράφουν τις πρώτες δραματικές στιγμές, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή.

Η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για επτά νεκρούς και στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Το βαν στο οποίο βρίσκονταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φαίνεται πως έκανε προσπέραση σε ένα προπορευόμενο φορτηγό, χωρίς να προλάβει ο οδηγός να αντιδράσει και να αποφύγει την αιματηρή σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον επτά φίλους της ομάδας.

(Με πληροφορίες από digi24.ro)