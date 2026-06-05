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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από επίθεση αρκούδας σε τουρίστα από τη Βουλγαρία στη Ρουμανία, ο οποίος επιχείρησε να ταΐσει το άγριο ζώο παρά τις απαγορεύσεις και τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Στο βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος ο Γκεόργκι Μπίζεφ, πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίβ Γκόρνα Οριαχόβιτσα, φαίνεται η αρκούδα να πλησιάζει το αυτοκίνητό του και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να γίνεται επιθετική. Το ζώο σπάει το παράθυρο του οχήματος και επιχειρεί να τραβήξει τον άνδρα έξω από το αυτοκίνητο.

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Ο 46χρονος τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, εξηγώντας ότι αντέδρασε ενστικτωδώς όταν η αρκούδα του επιτέθηκε.

«Έβαλα το χέρι μου για να προστατεύσω το πρόσωπό μου από τα χτυπήματα. Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και μετά πήδηξε πάνω μου. Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο», ανέφερε.

🇷🇴 Terrifying moment in Romania:



A mother bear violently attacked a car after a tourist tried to feed her and her cub.



Georgi Bizhev had his window smashed and arm mauled as the bear tried to drag him out.



“I entered its environment, it was a mistake,” he admitted.



Seatbelt… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026

Ο Μπίζεφ εκτίμησε πως η ζώνη ασφαλείας που φορούσε ήταν αυτή που τελικά τον κράτησε μέσα στο όχημα και πιθανότατα απέτρεψε ακόμη χειρότερη εξέλιξη. Μετά το περιστατικό, παραδέχθηκε πως η απόφασή του να πλησιάσει το ζώο ήταν λανθασμένη.

«Μπήκα στο περιβάλλον της. Ήταν ένα λάθος το οποίο πλήρωσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ορεινό δρόμο Transfăgărăşan, κοντά στο φράγμα Vidraru, μία περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες που επισκέπτονται το σημείο για να δουν αρκούδες. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών, αρκετοί επισκέπτες πλησιάζουν τα ζώα και προσπαθούν να τα ταΐσουν.

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A Bulgarian tourist was bitten on the arm by a brown bear after he and his group illegally fed the animal from their car on Romania’s Transfăgărășan road near Vidraru Dam.



He was hospitalized but is recovering and faces a fine.



This is the second such incident on the same road pic.twitter.com/11XBs7hPao — People's news Channel (@peoplesnews2024) June 3, 2026

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται ένας άλλος οδηγός να κορνάρει επίμονα προκειμένου να τρομάξει την αρκούδα, η οποία βρισκόταν μαζί με το μικρό της, ώστε να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο.

Στη Ρουμανία το τάισμα άγριων αρκούδων απαγορεύεται από τον νόμο και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπίζεφ, εξακολουθούν να υπάρχουν άτομα που πωλούν τροφή στους οδηγούς για να προσεγγίζουν τα ζώα.

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Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις ίδιες τις αρκούδες, καθώς τα ζώα συνηθίζουν την ανθρώπινη παρουσία και μπορεί να γίνουν πιο επιθετικά.