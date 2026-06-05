Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι ρουμανικές αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν τον κόσμο από το λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα πριν από την αυτοκαταστροφή ενός θαλάσσιου drone την Παρασκευή, χάρη στην ειδοποίηση που έλαβαν από την Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα.

Ο Μιρούτα ανέφερε ότι η Ουκρανία είχε ενημερώσει τη Ρουμανία για την ώρα της αυτοκαταστροφής του drone.

Advertisement

Advertisement

Η Ουκρανία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το drone είχε υποστεί παρεμβολές από τη Ρωσία πριν παρασυρθεί προς τις ακτές της Ρουμανίας.

Η έκρηξη έρχεται μία εβδομάδα αφότου οι ρουμανικές Αρχές ανέφεραν ότι ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στη νοτιοανατολική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την ‌Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο άτομα – η πρώτη φορά στον πόλεμο που ένα drone χτύπησε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Tο Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας γνωστοποίησε ότι ναυτικό drone ήταν δικό του και ετέθη εκτός ελέγχου αφού δέχθηκε τις παρεμβολές ρωσικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων και παρασύρθηκε προς την Ρουμανία.

Η Ουκρανία επικοινώνησε με την Ρουμανία για να προειδοποιήσει την ρουμανική πλευρά και να αποφευχθούν θύματα, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.