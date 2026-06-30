Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα μετά την αναφορά πιλότου της JetBlue για σύγκρουση αεροσκάφους με drone κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο John F.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και η τεχνική επιθεώρηση που ακολούθησε δεν εντόπισε καμία ζημιά ή σημάδι σύγκρουσης στο σκάφος.

Η υπηρεσία δέχεται μηνιαίως εκατοντάδες αναφορές για drones κοντά σε αεροδρόμια και εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς πτήσεων για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Οι παραβάτες που παραβιάζουν τους κανόνες πτήσεων για μη επανδρωμένα συστήματα αντιμετωπίζουν σοβαρά χρηματικά πρόστιμα και ποινικές διώξεις.

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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ξεκίνησε έρευνα έπειτα από αναφορά πιλότου αεροσκάφους της JetBlue, ο οποίος υποστήριξε ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με drone κατά την τελική φάση της προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης.

«Ο πιλότος της πτήσης 948 της JetBlue Airlines ανέφερε ότι συγκρούστηκε με drone σε ύψος 3.000 ποδών (σ.σ.: περίπου 1.000 μέτρων) καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής προσέγγισης στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy περί τις 07:15 τοπική ώρα τη Δευτέρα 29η Ιουνίου», ανέφερε η FAA.

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This morning, JetBlue Airbus A321-231 (N979JT) operating flight B6948 from Las Vegas to New York JFK reported a drone strike while on approach to JFK.



According to the crew, the drone struck the aircraft just above the cockpit at approximately 3,000 feet around 7:15 a.m. The… pic.twitter.com/VJNVOoBrW5 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 29, 2026

Η αναφορά του πληρώματος

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία εξήγησε ότι το πλήρωμα πτήσης της που συνέδεσε το Λας Βέγκας (Νεβάδα) με τη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε «πιθανή επαφή με drone».

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν ομαλά και το αεροπλάνο αποσύρθηκε από την υπηρεσία για να υποβληθεί σε επιθεώρηση» και τεχνικό έλεγχο, πρόσθεσε.

Δεν διαπιστώθηκαν ζημιές

Η επιθεώρηση του αεροσκάφους «δεν έδειξε καμιά ζημιά», διαβεβαίωσαν η FAA και η αεροπορική εταιρεία, που τόνισε πως δεν βρέθηκε κανένα «σημάδι σύγκρουσης».

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News, έφεραν στο φως το απόσπασμα των ραδιοεπικοινωνιών του αεροσκάφους και του πύργου ελέγχου.

Ο πιλότος είπε: «Δεν μπορούσα να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, αλλά συγκρουστήκαμε με drone».

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Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας θορυβήθηκε: «Είπατε πως συγκρουστήκατε;»

Ο πιλότος επιβεβαίωσε: «ναι, μας χτύπησε λίγο πάνω από το πιλοτήριο».

A JetBlue Airways pilot reported hitting a drone as the flight was on approach for landing at JFK Airport on Monday morning. The plane, which was coming from Las Vegas, landed safely, and the airline and FAA said no damage or evidence of collision was found during the post-flight… pic.twitter.com/vH8SY8UAIp Advertisement June 29, 2026

Αυξανόμενη ανησυχία για τα drones

Η FAA διευκρίνισε πως κάθε μήνα λαμβάνει πάνω από εκατό ειδοποιήσεις για drones που γίνονται αντιληπτά να πετούν κοντά σε αερολιμενικές εγκαταστάσεις.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο για προηγούμενες «επαφές» εμπορικών αεροσκαφών με drones, δεν απάντησε αμέσως.

Έχει θέσει σε εφαρμογή απαγόρευση πτήσεων drones γύρω από αεροδρόμια, κοντά σε αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και τοποθεσίες νευραλγικής σημασίας. Αλλού, οι πτήσεις τέτοιων συστημάτων γενικά επιτρέπονται, ως και σε ύψος 400 ποδών.

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Οι παραβάτες διατρέχουν κίνδυνο να τους επιβληθούν βαριά χρηματικά πρόστιμα και ποινικές καταδίκες, που μπορεί να φθάσουν ως ακόμη και χρόνια φυλάκισης.

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν βάλει τον αγώνα εναντίον των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στο επίκεντρο των προσπαθειών τους για να εγγυηθούν τη δημόσια ασφάλεια κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών και δαπάνησαν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια προς αυτό.

Περί το μέσον του τουρνουά, είχαν εντοπίσει 1.139 drones σε απαγορευμένους τομείς πτήσεων και «εξουδετερώσει» πάνω από 300, ανέφερε χθες Δευτέρα ο Άντριου Τζουλιάνι, ο κ. «Μουντιάλ 2026» στον Λευκό Οίκο.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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