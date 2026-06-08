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Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου τη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, όταν ρωσικό drone έπληξε στάση λεωφορείου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της πόλης και οι εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέφτει πάνω σε στάση λεωφορείου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο διασταύρωσης σε κατοικημένη περιοχή.

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Δίπλα στο σημείο της πρόσκρουσης ήταν σταθμευμένο ένα λευκό βαν, ενώ τη στιγμή της έκρηξης περνούσε από το σημείο ένα ακόμη λευκό φορτηγάκι, το οποίο φαίνεται να αποφεύγει την καταστροφή κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

At least two civilians were killed and 15 others injured after a Russian attack drone hit a bus stop in the city of Zaporizhzhia. pic.twitter.com/9O4YKnYuau June 8, 2026

Αμέσως μετά την πρόσκρουση ακολουθεί ισχυρή έκρηξη, ενώ πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό και καλύπτουν την περιοχή.