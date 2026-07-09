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Η θέση αυτή διατυπώθηκε μετά την ανακάλυψη ουκρανικού ναυτικού drone με εκρηκτικά κοντά στη Λευκάδα, το οποίο φέρεται να είχε στόχο ρωσικό δεξαμενόπλοιο.

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε έντονα με τρία επίσημα διαβήματα, ζητώντας συγγνώμη και εγγυήσεις για την αποφυγή μετατροπής της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων.

Η Ουκρανία ζήτησε επίσημα συγγνώμη για το περιστατικό, αποδίδοντάς το στις συνθήκες της ρωσικής επίθεσης, ωστόσο υποστήριξε ότι η Αθήνα δεν τήρησε τις προβλεπόμενες από τη διμερή συμφωνία του 1996 διαδικασίες διαβούλευσης.

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Η Ουκρανία θα συνεχίσει να επιτίθεται σε ρωσικά πλοία στην ανοιχτή θάλασσα στο πλαίσιο του δικαιώματός της στην αυτοάμυνα σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως ενημέρωσε το Κίεβο την Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Euractiv.

Όπως αναφέρει το Euractiv, η κίνηση αυτή φέρεται να προκαλεί αντιπαραθέσεις μετά την πρόσφατη ανακάλυψη ενός ουκρανικού ναυτικού drone που μετέφερε 100 κιλά εκρηκτικών κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος.

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Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, πληροφορίες που συγκέντρωσε το Κίεβο υποδηλώνουν ότι στόχος του drone ήταν ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού οι Vovan και Lexus – οι Ρώσοι φαρσέρ Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ και Αλεξέι Στολιάροφ, εξαπάτησαν μέσω τηλεφώνου με τον Θάνο Ντόκο, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Έλληνα πρωθυπουργού.

Το περιστατικό με το drone προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Αθήνα, η οποία απαίτησε συγγνώμη από το Κίεβο και εγγυήσεις ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί, προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολέμου.

Η Ελλάδα έχει υποβάλει τρία διαβήματα στο Κίεβο σχετικά με το περιστατικό.

Η Ουκρανία ζήτησε επίσημα συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ανεπίσημα, ωστόσο, το Κίεβο έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο.

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Κατά τη διάρκεια αρκετών διαπροσωπικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό της 7ης Μαΐου, Ουκρανοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να επιτίθεται σε ρωσικά δεξαμενόπλοια σε ανοιχτή θάλασσα, στο πλαίσιο του δικαιώματός του στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Αθήνα.

Η ουκρανική πλευρά αναφέρθηκε στη Συνθήκη Φιλίας του 1996 μεταξύ των δύο χωρών, βάσει της οποίας υποχρεούνται να διεξάγουν διαβουλεύσεις σε περίπτωση που προκύψει τέτοια κατάσταση.

«Σε περίπτωση που προκύψει κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή ή να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και τάξη, τα Μέρη θα προβαίνουν σε άμεσες διαβουλεύσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση», ορίζει η συμφωνία.

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Η Ουκρανία δήλωσε ότι η Αθήνα δεν τήρησε τη διάταξη αυτή και επισήμανε ότι το ζήτημα πολιτικοποιήθηκε υπερβολικά στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης πριν ακόμη πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με το Κίεβο.

Στις αρχές Ιουνίου, ένα ναυτικό drone (μοντέλο «Kozak Mamai») εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο νησί της Λευκάδας, αφού, όπως φαίνεται, παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα τηλεχειρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε 100 κιλά εκρηκτικών.

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Η Αθήνα προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει τη Μεσόγειο να μετατραπεί σε θέατρο πολέμου. Τον Μάιο, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι «η Ουκρανία μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη».