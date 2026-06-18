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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την προοπτική της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone που Λευκάδα.

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Υπενθυμίζεται ότι για το συμβάν, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, είχε εκφράσει στις 6 Ιουνίου τη λύπη της Ουκρανίας, αποδίδοντάς το στις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η ρωσική επιθετικότητα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ουκρανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, όπου αναμένεται να τεθεί εκ νέου το ζήτημα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανέλαβαν και σήμερα την πρόθεσή τους να προχωρήσουν το καλοκαίρι στο άνοιγμα ακόμη πέντε διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την Ουκρανία.

Ωστόσο, η προοπτική ταχύτερων ή «εξπρές» διαδικασιών ένταξης εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιμένουν ότι η ενταξιακή διαδικασία πρέπει να βασίζεται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.

Η Ελλάδα υποστηρίζει τη σταδιακή πρόοδο της Ουκρανίας μέσω του ανοίγματος νέων δεσμών διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική και η αξιοπιστία της διαδικασίας, χωρίς εκπτώσεις στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της ενταξιακής πορείας.