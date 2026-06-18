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Παράλληλα, τόνισε πως η ελληνική πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι η διεθνής πτώση των τιμών πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερο κόστος καυσίμων για τους καταναλωτές.

Σχετικά με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός υποστήριξε τη διατήρηση της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως βασικών πυλώνων.

Επιπλέον, ζήτησε τη δίκαιη κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την αποφυγή οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.

Τέλος, ο κ.

Μητσοτάκης χαρακτήρισε την άμυνα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό και πρότεινε τη δημιουργία κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων.

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Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς την αγορά καυσίμων, τονίζοντας ότι «χρέος της ελληνικής πολιτείας» είναι να εξασφαλίσει πως η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές βενζίνης και ντίζελ για τους καταναλωτές.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο έχει άμεση σημασία τόσο για το διεθνές εμπόριο όσο και για τις ενεργειακές αγορές.

«Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των αγορών μετά την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», υπογράμμισε.

Μάχη για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι αυξημένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα χρηματοδοτικά μέσα.

«Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουμε θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία», δήλωσε.

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Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των δύο βασικών πυλώνων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», τόνισε.

Παράλληλα, επανέλαβε την ελληνική θέση ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις οικονομικές ανισότητες εντός της Ένωσης.

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«Το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω αποκλίσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών», σημείωσε.

«Η άμυνα είναι ευρωπαϊκό κοινό αγαθό»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Αν και χαιρέτισε την αύξηση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό στον νέο προϋπολογισμό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πιέζει για τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα.

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«Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές ανάγκες θα εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα «εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».

Με τη θέση αυτή, η Αθήνα επαναφέρει τη συζήτηση για ισχυρότερη κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των αμυντικών επενδύσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των Βρυξελλών.

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