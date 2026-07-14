Φωτογραφία αρχείου - Άποψη των διϋλιστηρίων της MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ όπως διακρίνονται από την ΕΟ Αθήνων - Κορίνθου, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Η Motor Oil ανακοινώνει ότι αποφάσισε να συνδράμει στο πλαίσιο του σχεδιασμού που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα, που εκτοξεύονται εκ νέου ενόψει της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στο μέτωπο του Περσικού κόλπου, όπου ΗΠΑ και Ιράν δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν την εκεχειρία σε ισχύ.

Motor Oil : «Αναταράξεις και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών προκαλούν δυσκολίες στους πολίτες – καταναλωτές»

«Οι εντελώς απρόβλεπτες, μεγάλες διεθνείς αναταράξεις και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών σε αυτές, προκαλούν δυσκολίες τόσο στους πολίτες – καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις – προμηθευτές.

Η επιχείρηση διύλισης της Motor Oil εξοικειωμένη με αυτά λόγω της ανέκαθεν έκθεσης της κατά τουλάχιστον τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές, και αισθανόμενη την υποχρέωση αρωγής, θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

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Λίγο νωρίτερα, η HelleniQ Energy έκανε γνωστό ότι προχωρά σε μείωση στην τιμή (περίπου 10 λεπτά στο λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και αντίστοιχα 5 λεπτά στο λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.