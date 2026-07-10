Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μικρή υποχώρηση στις σημερινές συναλλαγές, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων προκάλεσε την ακινητοποίηση δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, καθυστερώντας την πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Οι αγορές αντέδρασαν με ψυχραιμία στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει γενικευμένη πολεμική σύγκρουση.

Οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν αυξητική τάση, με την αμόλυβδη βενζίνη να αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τα δύο ευρώ ανά λίτρο.

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Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις σημερινές συναλαγές αν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα μετά τον νέο μπαράζ Αμερικανικών επιθπέσεων στο Ιράν.

Σήμερα, το Brent υποχωρεί κατά κατά 0,13% στα 76,18 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατά 0,18%, στα 71,95 δολάρια. ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση, το Brent καταγράφει άνοδο 6%, ενώ το WTI αύξηση περίπου 5%.

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Η νέα αναζωπύρωση των συγκρούσεων σημειώθηκε την ημέρα που το Ιράν κήδευσε τον νεκρό Ανώτατο Ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τις νέες επιθέσεις να καθυστερούν την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχονταν πριν από τον πόλεμο περίπου το 20% των ημερήσιων παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ακινητοποιημένα τα πλοία στο Ορμούζ

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, δεκάδες είναι πάλι τα δεξαμενόπλοια που έχουν ακινητοποιηθεί στα Στενά, καθώς οι πλοιοκτήτες επανεκτιμούσαν τους κινδύνους μετά τις τελευταίες επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν όταν το Ιράν έπληξε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, ενώ αυτό έπλεε κοντά στο Ομάν, εξερχόμενο από τα Στενά.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως ο πόλεμος θα επαναληφθεί εξαιτίας των νέων συγκρούσεων και ότι «οτιδήποτε συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

«Παρά την κλιμάκωση των αμερικανικών επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, η αγορά καθησυχάστηκε σε κάποιο βαθμό από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μην στοχοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», δήλωσε ο Ντάνιελ Χάινς, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ANZ Bank.

«Αυτό ενισχύθηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν αναμένει επιστροφή σε μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση», πρόσθεσε.

Βενζίνη: Κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι τιμές στα καύσιμα έχουν αυξηθεί περίπου 1 λεπτό σε μία ημέρα με την μέση τιμή να φτάνει στο 1,96 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης το 1,78 ευρώ ανά λίτρο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης δήλωσε ότι τις τελευταίες 3 ημέρες έχει αυξηθεί 7 λεπτά το λίτρο η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στις αμέσως απόμενες ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης το 1,80 ευρώ ανά λίτρο.