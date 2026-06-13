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Οι δηλώσεις Τρεαμπ για επίτευξη συμφωνίας στη Μέση Ανατολή οδήγησε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, οι αγορές δεν φαίνεται να έχουν καθυσηχαστεί καθώς η συμφωνία είναισ τα λόγια χωρίς υπογραφές ενώ οι ΗΠΑ συνέχισαν να καταρρίπτουν ιρανικά drone μέσα στη νύχτα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε την Παρασκευή κατά 3,05% στα 87,33 δολάρια το βαρέλι, με το Αμερικανικό WTI να υποχωρεί κατά 2,83% στα 84,88 δολάρια το βαρέλι.

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Αντίθετη, ήταν η πορεία στο Χρηματιστήριο, αν και το πρωί της Παρασκευής η πορεία ήταν πτωτική, κατάφερε να ανακάμψει σημαντικά.

Μετά τα Χριστούγενα η επιστροφή σε πρό πολέμου επίπεδα

Κι ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν τις μεγάλες αυξομειώσεις στην αντλία οι μειώσεις είναι δυσανάλογα πολύ αργές, με τις μεγάλες αστικές πόλεις να είναι οριακά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο καθώς κυμαίνεται στα 1,95 με 1,96.

Αντίθετα, στα νησιά και τις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις η τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ ενώ σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τα 2,14 με 2,19 ευρώ το λίτρο.

Η επιστροφή στα επίπεδα του 1,72, με 1,75 για τη βενζίνη στην Ελλάδα, θα χρειαστεί πολύ χρόνο με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι μπορεί να περάσουμε κι ολόκληρο το καλοκαίρι με ακριβή βενζίνη.

Ο Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου ανέφερε ότι δεν θα είναι εύκολη η πτώση των τιμών καθώς θα διαρκέσει σίγουρα ένα τρίμηνο, εφόσον όλα είναι καλά στην παγκόσμια κοινότητα.

«Είναι τόσο ευαίσθητη όμως, πια η αποθήκευση των ενεργειακών προϊόντων που οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο γεγονός μπορεί να κρατήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης, μετά τα Χριστούγεννα».