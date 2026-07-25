Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου οδηγεί τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ κοντά στο όριο των δύο ευρώ ανά λίτρο.

Οι αυξημένες τιμές στα πρατήρια επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μετακινήσεων.

Η διεθνής αστάθεια στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί ανατιμήσεις που αγγίζουν το τριάντα τοις εκατό σε μηνιαία βάση.

Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι οι τιμές των καυσίμων θα ξεπεράσουν σύντομα το όριο των δύο ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής δείχνουν ότι η αύξηση στο ντίζελ υπερβαίνει πλέον τα τριάντα εννέα λεπτά ανά λίτρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα επιβάρυνση για τους οδηγούς φέρνει η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, καθώς η αμόλυβδη και το ντίζελ πλησιάζουν εκ νέου το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης μετακίνησης λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, αυξάνοντας το κόστος για νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Η ανοδική πορεία στις τιμές των πρατηρίων συνδέεται κυρίως με την εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να καταγράφει σημαντικά κέρδη μέσα στην εβδομάδα και να φτάνει έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη μικρή υποχώρηση που σημειώθηκε σήμερα, 25 Ιουλίου 2026, με την τιμή να κινείται κάτω από τα 99 δολάρια, η αγορά παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Advertisement

Advertisement

Οι διεθνείς εξελίξεις, αλλά και η αβεβαιότητα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η άνοδος του πετρελαίου σε μηνιαία βάση αγγίζει περίπου το 30%, με τις επιπτώσεις να μεταφέρονται σταδιακά και στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι αυτή την εβδομάδα ντίζελ και αμόλυβδη θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεικτικό είναι ότι σε πολλούς νομούς της χώρας τα καύσιμα έχουν ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η αύξηση στο ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 39 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη η άνοδος φτάνει περίπου τα 8 λεπτά. Η νέα έκρηξη στις τιμές των καυσίμων εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι στην αρχή της εβδομάδας τη Δευτέρα (20.7.2026), λίγο πριν την έναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρισκόταν στο 1,977 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στο 1,950 ευρώ, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης υγρών καυσίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται πλέον στο 1,996 ευρώ ανά λίτρο και η μέση τιμή του ντίζελ βρίσκεται στο 1,998 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία την Πέμπτη (23.7.2026).

Παράλληλα, εξετάζονται νέα μέτρα παρέμβασης από την κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών στη λιανική αγορά, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο νέων μέτρων ελάφρυνσης, δίνοντας βάρος στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ύψος του ποσού που μπορεί να δοθεί για αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο υπουργός αποκάλυψε ότι υπάρχουν ακόμα 200 εκατ. ευρώ διαθέσιμα.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% μέσα σε έναν μήνα, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια του Αυγούστου.