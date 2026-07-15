Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα του μήνα, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία για αποσταθεροποίηση της αγοράς και πιθανή περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιμών του Brent.

Τα διυλιστήρια Motor Oil και EKO εφάρμοσαν έκτακτες εκπτώσεις στα καύσιμα, οι οποίες αναμένεται να εμφανιστούν στις αντλίες εντός των επόμενων δύο ημερών.

Οι μειώσεις των τιμών λιανικής θα ακολουθούν τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, οι οποίες επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη μειωμένη δυνατότητα διύλισης στην Ευρώπη.

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Στα υψηλότερα επίπεδα του μήνα εκτινάχθηκαν ξανά οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο γύρο Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και τις δηλώσεις της Τεχεράνης ότι «το μνημόνιο συνεργασίας δεν ισχύει» επαναφέροντας τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σήμερα, μετά από μια αύξηση 17% σε μια εβδομάδα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent αυξήθηκαν κατά 1,23% στα 85,77 δολάρια και του Αμερικανικού West Texas Intermediate για παράδοση Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 0,54% στα 79,88 δολάρια ανά βαρέλι.

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Οι προσπάθειες ομαλοποίησης της αγοράς ενέργειας, τις ημέρες της ηρεμίας στη Μέση Ανατολή, καταστρέφονται μετά τη νέα ένταση στην περιοχή, με τους φόβους για μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση της αγοράς, να επανέρχονται.

«Η τελευταία κλιμάκωση δείχνει πόσο πρόωρες ήταν οι προσδοκίες για ένα γρήγορο άνοιγμα των Στενών του ορμούζ», δήλωσε στο CNBC, ο Σαούλ Καβόνικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας στην Mst Marquee.

«Οι εχθροπραξίες και ο επαναφερθείς αποκλεισμός έθεσαν τη σύγκρουση σε μια κλιμακούμενη τροχιά με την τιμή του brent να ενδέχεται να ξαναπεράσει τα 100 δολάρια εάν η τρέχουσα ένταση των εχθροπραξιών συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες ή αν κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο και στοχοποιηθούν οι περιφερειακές πετρελαϊκές υποδομές» υπογραμμίζει.

Motor Oil και EΚΟ «ρίχνουν» τις τιμές

Αν και τέθηκαν από σήμερα σε ισχύ οι έκτακτες εκπτώσεις των διυλιστηρίων στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης από την Motor Oil και την EKO (όμιλος HELLENiQ ENERGY), οι μικρές μειώσεις των 0,10 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα φανούν στις επόμενες 2 ημέρες στην αντλία, πρώτα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η έκπτωση στην απλή αμόλυβδη θα είναι στα 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ, δηλαδή τελικά 10 λεπτά, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης είναι 4,05 λεπτά και με τον ΦΠΑ θα φτάνει στα 5 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι εάν η μέση σημερινή τιμή είναι στα 1,979 ευρώ, η τιμή της θα είναι στα 1,88 ευρώ και στο diesel από τα 1,854 ευρώ πέφτει στα 1,80 ευρώ.

Η μικρή μείωση των 10 λεπτών θα συνοδεύει κάθε αύξηση και μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που καθημερινά αλλάζουν όπως και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης, όπως είναι η βενζίνη και το diesel, που αυξάνονται με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και τις μειωμένης δυνατότητα διύλισης στην Ευρώπη.