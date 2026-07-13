Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση δέκα λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης μετά από συμφωνία με τα διυλιστήρια.

Το κόστος των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ θα καλύψουν η Helleniq Energy και η Motor Oil για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις έως το τέλος Αυγούστου.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρέμβασης αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας ώστε η έκπτωση να περάσει άμεσα στην αντλία για τους καταναλωτές.

Η διεθνής αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων ενδέχεται να περιορίσει το όφελος της κυβερνητικής παρέμβασης για τους οδηγούς.

Απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ώστε η προβλεπόμενη έκπτωση να φτάσει πράγματι στους πολίτες παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια.

Χρειάζεται, ωστόσο, μία διευκρίνιση: η μείωση δεν ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει αυτομάτως από τη Δευτέρα ούτε ότι θα αρχίσει στο τέλος του μήνα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας, ώστε η παρέμβαση να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά και να διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου.

Advertisement

Advertisement

Το σχέδιο αφορά την απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το diesel κίνησης. Το κόστος, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να καλυφθεί από τη Helleniq Energy και τη Motor Oil, με στόχο η έκπτωση να περάσει στην αντλία και να ανακουφίσει, έστω και με αυτά τα ολίγα, τους οδηγούς στην κορύφωση των θερινών μετακινήσεων.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι πόσο μπορεί να αντέξει αυτή η μείωση όταν γύρω από το πετρέλαιο έχει ξεσπάσει νέα γεωπολιτική θύελλα.

Οι αμερικανικές επιθέσεις σε δεκάδες ιρανικούς στόχους, τα αντίποινα της Τεχεράνης και η ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο περνούσε, πριν από τον πόλεμο, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και LNG. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εμπορικά πλοία εξακολουθούν να διέρχονται, ωστόσο οι επιθέσεις σε πλοία και η απειλή γενικευμένης διακοπής έχουν ήδη αυξήσει το ενεργειακό κόστος.

Η κυβερνητική παρέμβαση μπορεί, επομένως, να αφαιρέσει συγκεκριμένα λεπτά από τη χονδρική τιμή που παραδίδουν τα ελληνικά διυλιστήρια. Δεν μπορεί όμως να παγώσει τη διεθνή τιμή του αργού, το κόστος ασφάλισης των δεξαμενόπλοιων, τα ναύλα ή την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου.

Με απλά λόγια, η έκπτωση μπορεί να φανεί στην αντλία, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση ότι η τελική τιμή θα παραμείνει χαμηλότερη σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εάν το Brent συνεχίσει να ανεβαίνει, η διεθνής ανατίμηση μπορεί να απορροφήσει μέρος ή ακόμη και ολόκληρο το όφελος.

Γι’ αυτό το πραγματικό στοίχημα δεν είναι μόνο να ανακοινωθούν τα 10 και τα 5 λεπτά. Είναι να υπάρξει καθημερινός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα, ώστε η έκπτωση να φτάσει πράγματι στον οδηγό και να μη χαθεί μέσα στις αναταράξεις ενός πολέμου που βρίσκεται δίπλα στην πιο κρίσιμη πετρελαϊκή δίοδο του πλανήτη.