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Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά τον τελευταίο μήνα, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποτόνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της πτώσης των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου.

Κατά 15 λεπτά του ευρώ υποχώρησε η τιμή της αμόλυβδης μέσα σε έναν μήνα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων) διαμορφώθηκε την Πέμπτη (18 Ιουνίου) στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15 λεπτά σε σύγκριση με τις 18 Μαΐου, όταν είχε ανέλθει στα 2,119 ευρώ.

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Ανάλογη πτωτική πορεία ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης (diesel), η μέση τιμή του οποίου υποχώρησε κατά 11 λεπτά, στα 1,697 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,815 ευρώ πριν από έναν μήνα.

Το ζήτημα της άμεσης μετακύλισης των διεθνών μειώσεων στην εγχώρια αγορά έθεσαν με δηλώσεις τους τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Από τις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα και στην κατανάλωση.

Αντίστοιχα σήμερα σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η μετακύλιση του οφέλους προς τους πολίτες αναμένεται να γίνει ορατή στην αγορά εντός της προσεχούς εβδομάδας.

Μέρος της πρόσφατης μείωσης στην αντλία -της τάξης των 4 λεπτών στο diesel και των 3 λεπτών στην αμόλυβδη- σημειώθηκε μετά την περασμένη Κυριακή. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ανακοίνωση της διμερούς συμφωνίας 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με στόχο τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μακροπρόθεσμη ειρήνευση.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ