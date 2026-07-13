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Ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο σπίτι της Ρίκας Διαλυνά στο Ηράκλειο. Ο ηθοποιός και βουλευτής βρέθηκε στην Κρήτη και πόζαρε μαζί με τη 94χρονη ηθοποιό στο μπαλκόνι της κατοικίας της, έχοντας ως φόντο τη θάλασσα.

Στην ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από τη συνάντησή τους, στα οποία η Ρίκα Διαλυνά εμφανίζεται χαμογελαστή.

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Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός έγραψε: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».