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Τον λόγο που δεν απαντάει σε ερωτήσεις για την πατρότητα εξήγησε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 5 Ιουλίου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η Ναταλία Γερμανού επισήμανε: «Υπάρχει μια ερώτηση εδώ στις κάρτες μου από τους δημοσιογράφους μου, είναι πολύ τρυφερά γραμμένη η ερώτηση. Δεν θα την λογοκρίνω, απλά σκέφτομαι πώς θα το πω… Όπως εχθές που είχα καλεσμένη την Έλενα Παπαρίζου, θα τη ρωτούσα αν θέλει να γίνει μανούλα; Πώς θα ρωτήσω τον Γιώργο αν σκέφτεται την πατρότητα; Σκέφτομαι ότι είναι εξίσου αδιάκριτο με το να ρωτήσω μία γυναίκα καλεσμένη, αν θέλει να γίνει μάνα».

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Τότε ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε πως απάντησή του μπορεί στη συνέχεια να προβληθεί σε άλλες εκπομπές και media και να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και δεν είναι κάτι που θα ήθελε να συμβεί: «Δεν θα σας απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι αδιάκριτο, είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις -μιλάω γενικά, όχι για εμένα- μπορεί να γίνονται από έναν δημοσιογράφο με έναν πολύ γλυκό τρόπο. Οτιδήποτε όμως βλέπουμε στην τηλεόραση, μετά κόβεται, ράβεται, παίζεται από εδώ κι εκεί και γίνεται φασαρία και κακό…», σημείωσε.