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Στην τελετή παρευρέθηκαν πλήθος διασημοτήτων από τον καλλιτεχνικό χώρο και τον αθλητισμό.

Ο Έλληνας αθλητής του NFL Γιώργος Καρλαύτης παρέστη στον γάμο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάια Χάρις.

Η παρουσία του Καρλαύτη επισφράγισε τη στενή φιλία που διατηρεί με τον Κέλσι μέσω της κοινής τους πορείας στους Kansas City Chiefs.

Το ζευγάρι των αθλητών είχε ανταποδώσει την επίσκεψη, καθώς οι Σουίφτ και Κέλσι είχαν παραβρεθεί στον γάμο του Καρλαύτη στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο.

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Λάμψη Χόλιγουντ, αστέρες της μουσικής, μεγάλα ονόματα του αθλητισμού και ένα έντονο ελληνικό χρώμα είχε ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων.

Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Καρλαύτης, ο Έλληνας άσος των Kansas City Chiefs και στενός φίλος και συμπαίκτης του Τράβις Κέλσι. Ο Καρλαύτης έδωσε το «παρών» συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάια Χάρις, με την οποία παντρεύτηκαν μόλις τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα, σε έναν γάμο που επίσης είχε συζητηθεί πολύ, καθώς εκεί είχαν βρεθεί τότε η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι.

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Η παρουσία του Γιώργου Καρλαύτη στο γάμο της χρονιάς δεν ήταν απλώς μια κοσμική εμφάνιση. Ήταν η συνέχεια μιας στενής φιλίας που έχει χτιστεί μέσα από τα αποδυτήρια, τις προπονήσεις, τις νίκες και τις μεγάλες στιγμές των Kansas City Chiefs. Ο Κέλσι και ο Καρλαύτης έχουν μοιραστεί κορυφαίες στιγμές στο NFL, με τον Έλληνα αμυντικό να θεωρείται πλέον ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αθλητές διεθνώς.

Τον περασμένο Μάιο, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον γάμο του Καρλαύτη με την Κάια Χάρις, ο οποίος έγινε σε πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο στη Γλυφάδα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οι εορτασμοί είχαν κρατήσει τρεις ημέρες, με πάρτι υποδοχής, το μυστήριο, τη δεξίωση και αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου.

Αυτή τη φορά, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Γιώργος Καρλαύτης και η Κάια Χάρις ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη για να τιμήσουν το διάσημο ζευγάρι στην πιο προσωπική του στιγμή.

🚨| MEGA LIST of the guests at Taylor Swift & Travis Kelce’s wedding at MSG today (in alphabetical order)



— Each guest enters the venue using a personalized QR code pic.twitter.com/zrepQKcVSo — TSE (@TSwiftEdits_13_) July 3, 2026

Η λίστα των καλεσμένων ήταν εντυπωσιακή. Στο πλευρό της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Τζίτζι Χαντίντ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, η Ντακότα Τζόνσον, η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, ο Εντ Σίραν με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, ο Μπένσον Μπουν, ο Χιου Γκραντ, η Ζόι Κράβιτζ, ο Τζίμι Φάλον και ο Τόμι Χίλφιγκερ. Διεθνή μέσα ανέφεραν επίσης παρουσίες όπως ο Τζακ Άντονοφ, η Άμπιγκεϊλ Άντερσον, η Κάρλι Κλος, αλλά και πρόσωπα από τον κόσμο του NFL.

Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι χαρακτηρίστηκε ήδη από πολλούς ως ο «γάμος της χρονιάς». Για την ελληνική πλευρά, όμως, είχε και κάτι παραπάνω: την παρουσία ενός παιδιού που ξεκίνησε από την Αθήνα, πέρασε από τον Παναθηναϊκό και έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, κρατώντας πάντα ζωντανή τη σχέση του με την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Καρλαύτης, με την Κάια Χάρις στο πλευρό του, ήταν η ελληνική νότα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.