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Ο φόρος επιβαρύνει ιδιοκτήτες ακινήτων που παραμένουν κενά για περισσότερο από 183 ημέρες ετησίως, αυξάνοντας τα ποσά που καταβάλλονται για την ακίνητη περιουσία.

Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη φορολόγηση θα ενισχύσουν το Ταμείο Πιστώσεων Φόρου Στέγασης Χαμηλού Εισοδήματος για τη χρηματοδότηση προσιτών κατοικιών στην πολιτεία.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αποφύγουν τον φόρο μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης ή μετατροπής του ακινήτου σε βραχυπρόθεσμη μίσθωση με συχνές κρατήσεις.

Εκπρόσωποι των μεσιτών εκφράζουν ανησυχίες ότι ο νέος νόμος ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση και να επηρεάσει αρνητικά τις αξίες των ακινήτων.

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Η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ έκανε ένα ιδιαίτερο «δώρο» στην Τέιλορ Σουίφτ, για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι: έναν νέο φορολογικό νόμο.

Ένα «πικρό» δώρο γάμου

Το μέτρο, το οποίο είναι επίσημα γνωστό ως «Νόμος περί Φορολόγησης Ιδιοκτησιών που δεν Ιδιοκατοικούνται» και έχει λάβει το ανεπίσημο όνομα «Φόρος Τέιλορ Σουίφτ», τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου – μόλις λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.

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Ο νόμος στοχεύει οικίες των οποίων η αντικειμενική αξία υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο δολάρια και οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. Πρόκειται κυρίως για πολυτελείς εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες που παραμένουν άδειες για τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο. Ο φόρος αυτός προσθέτει 2,50 δολάρια για κάθε 500 δολάρια αντικειμενικής αξίας πάνω από το όριο του 1 εκατομμυρίου, επιπλέον των κανονικών τοπικών φόρων ακίνητης περιουσίας.

Για παράδειγμα, η έπαυλη της νύφης στο Ρόουντ Άιλαντ, γνωστή ως “Holiday House”, η οποία αποτιμάται σε πάνω από 28 εκατομμύρια δολάρια, ενδέχεται να υποστεί σημαντική φορολογική αύξηση με βάση τους νέους κανόνες. Εάν η Σουίφτ δεν διαμένει εκεί για περισσότερο από το μισό έτος, ο ετήσιος λογαριασμός της θα αυξηθεί κατά περίπου 136.000 δολάρια, εκτός εάν δικαιούται κάποια εξαίρεση. Το ποσό αυτό βασίζεται στην εκτιμώμενη αξία του δήμου και όχι σε μια πιθανή τιμή πώλησης.

Τα έσοδα από τον φόρο αυτό θα κατευθυνθούν στο Ταμείο Πιστώσεων Φόρου Στέγασης Χαμηλού Εισοδήματος του Ρόουντ Άιλαντ, το οποίο βοηθά στη χρηματοδότηση έργων προσιτής στέγασης σε όλη την πολιτεία.

A new tax on high-end Rhode Island homes that sit empty for most of the year took effect Wednesday, affecting thousands of property owners across the state.



Rhode Island's Non-Owner Occupied Property Tax — also known as the "Taylor Swift tax," a nickname inspired by the pop… pic.twitter.com/F1qKcOsb1M — WAVY TV 10 (@WAVY_News) July 3, 2026

Μέχρι τον Μάιο, το Ρόουντ Άιλαντ είχε εντοπίσει 22.431 οικιστικά ακίνητα με αξία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, εκ των οποίων περίπου 8.245 ταξινομήθηκαν ως μη ιδιοκατοικούμενα και ενδέχεται να υπόκεινται στον νέο φόρο. Η πολιτεία ειδοποίησε νωρίτερα φέτος τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων που μπορεί να οφείλουν τον φόρο.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες έχουν δύο τρόπους για να «απαλλαγούν» (σε μια έμμεση αναφορά στο τραγούδι Shake It Off): μπορούν είτε να νοικιάσουν το ακίνητο μακροπρόθεσμα για περισσότερο από το μισό έτος, είτε να το μετατρέψουν σε μια βραχυπρόθεσμη μίσθωση (όπως το Airbnb) με συχνές κρατήσεις, η οποία πληρώνει φόρους διαμονής, ώστε να εξασφαλίσουν την εξαίρεση.

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Ο Μάικλ Περέιρα, πρόεδρος της Ένωσης Μεσιτών του Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσε ότι δεν είναι οπαδός της ταμπέλας «Τέιλορ Σουίφτ» για τον φόρο, υποστηρίζοντας ότι αποσπά την προσοχή από τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει το μέτρο στις αξίες των ακινήτων.

Ο Περέιρα εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο τρόπος διαχείρισης του φόρου θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, με ορισμένους ιδιοκτήτες σπιτιών να λαμβάνουν λογαριασμούς ακόμη και αν θεωρούν ότι δεν οφείλουν τίποτα.

Πρόσθεσε ότι η πολιτική αυτή θα μπορούσε τελικά να ωθήσει ορισμένους κατοίκους μερικής απασχόλησης να πουλήσουν τα σπίτια τους, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί εάν οι πρόσφατες αλλαγές στην αγορά συνδέονται πραγματικά με αυτό.

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Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν είτε να πληρώσουν τον φόρο σε τριμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τις 15 Σεπτεμβρίου, είτε να εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό εφάπαξ μέχρι την ίδια ημερομηνία.