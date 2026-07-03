Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή πριν από την προγραμματισμένη γιορτή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπως ανέφερε η στήλη «Page Six» της εφημερίδας «New York Post», επικαλούμενη πολλές ανώνυμες πηγές.
Πολλές πηγές αναφέρουν στην «Page Six» ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλς έχουν ήδη ανταλλάξει όρκους σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Τενεσί, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για το δείπνο πρόβας απόψε και την αυριανή μεγαλοπρεπή γιορτή με τη συμμετοχή πολλών διασημοτήτων στο «Madison Square Garden».
Το ζευγάρι φαίνεται να έζησε την τελετή του γάμου σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να παρουσιάσει και μια πλήρη δημόσια γαμήλια παράσταση για τους θαυμαστές και την οικογένειά του με τις πυρετώδεις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες να μην αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.
Το πάρτι αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή με περισσότερους από 1000 προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών πολλά διάσημα πρόσωπα (η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίτ και Κάρα Ντελεβίν, η ηθοποιός Ζόι Κράβιτς και άλλοι).
Οι καλεσμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπέγραψαν ένα συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, αναμένονται από τις 15.30 τοπική ώρα για ένα κοκτέιλ. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17.30, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση έως αργά τη νύχτα.
Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια Στίβι Νικς και ο μουσικός της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου θα διασκεδάσουν τους καλεσμένους. Γίνεται επίσης λόγος και για εμφανίσεις των Εντ Σίραν και Πολ Μακάρτνεϊ.