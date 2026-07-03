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Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή πριν από την προγραμματισμένη γιορτή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπως ανέφερε η στήλη «Page Six» της εφημερίδας «New York Post», επικαλούμενη πολλές ανώνυμες πηγές.

REUTERS/Christian Monterrosa

Πολλές πηγές αναφέρουν στην «Page Six» ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλς έχουν ήδη ανταλλάξει όρκους σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Τενεσί, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για το δείπνο πρόβας απόψε και την αυριανή μεγαλοπρεπή γιορτή με τη συμμετοχή πολλών διασημοτήτων στο «Madison Square Garden».

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REUTERS/Christian Monterrosa

Το ζευγάρι φαίνεται να έζησε την τελετή του γάμου σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να παρουσιάσει και μια πλήρη δημόσια γαμήλια παράσταση για τους θαυμαστές και την οικογένειά του με τις πυρετώδεις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες να μην αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

REUTERS/Christian Monterrosa

Το πάρτι αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή με περισσότερους από 1000 προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών πολλά διάσημα πρόσωπα (η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίτ και Κάρα Ντελεβίν, η ηθοποιός Ζόι Κράβιτς και άλλοι).

REUTERS/Christian Monterrosa

Οι καλεσμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπέγραψαν ένα συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, αναμένονται από τις 15.30 τοπική ώρα για ένα κοκτέιλ. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17.30, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση έως αργά τη νύχτα.

REUTERS/Christian Monterrosa

Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια Στίβι Νικς και ο μουσικός της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου θα διασκεδάσουν τους καλεσμένους. Γίνεται επίσης λόγος και για εμφανίσεις των Εντ Σίραν και Πολ Μακάρτνεϊ.