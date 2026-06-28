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Η αθλήτρια δήλωσε ενθουσιασμένη για το νέο κεφάλαιο της ζωής της και αποκάλυψε ότι οι προετοιμασίες για την τελετή έχουν ήδη ξεκινήσει.

Παρά τον χαρακτηρισμό του γάμου ως μικρού, η τενίστρια ανέφερε με χιούμορ ότι η λίστα των καλεσμένων αναμένεται να περιλαμβάνει πεντακόσια έως εξακόσια άτομα.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθησή της για τη σχέση τους, αναπολώντας κοινές εμπειρίες από το ξεκίνημά τους, όπως η παρουσία του συντρόφου της στο Roland Garros του 2021.

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Σε μια σπάνια καιεξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή της Άιλα Τομλιάνοβιτς στο Tennis Channel, η Μαρία Σάκκαρη άφησε για λίγο πίσω της τον αθλητισμό για να μιλήσει για την προσωπική της ζωή. Η κορυφαία τενίστρια επιβεβαίωσε ότι προγραμματίζει τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για το 2027, τονίζοντας πως από την αρχή της γνωριμίας τους ήξερε ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής της.

Όσα αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη

Όπως εξήγησε, η καθοριστική στιγμή ήρθε μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους. Θυμήθηκε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταξίδεψε στο Παρίσι για να τη στηρίξει στο Roland Garros του 2021, σε μια περίοδο που εκείνη βρισκόταν σε μία από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας της. «Ήταν πολύ καιρό πριν, στους πρώτους τρεις ή τέσσερις μήνες της σχέσης μας.

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Ήρθε να με δει να αγωνίζομαι στο French Open του 2021. Το να δημιουργείς αναμνήσεις από την αρχή μιας σχέσης είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε, εξηγώντας πως αυτές οι κοινές εμπειρίες αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η σχέση τους.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των μικρών στιγμών που μοιράστηκε μαζί του εκείνη την περίοδο. Παρότι η καθημερινότητά της χαρακτηρίζεται από συνεχείς μετακινήσεις, προπονήσεις και αγώνες σε διαφορετικές ηπείρους, θεωρεί ότι ο χρόνος που αφιερώνει στους ανθρώπους που αγαπά είναι καθοριστικός. Όπως είπε, το γεγονός ότι ο σύντροφός της επέλεξε να ταξιδέψει για να βρίσκεται δίπλα της σε ένα τόσο απαιτητικό τουρνουά ήταν μία από τις κινήσεις που την έκαναν να αντιληφθεί ότι η σχέση τους είχε γερές βάσεις.

Ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις της κατέχει και το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί στην Κρήτη. Η Σάκκαρη αποκάλυψε πως εκείνη ήταν η περίοδος κατά την οποία συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε να χάσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη από τη ζωή της. «Όταν ξέρεις, ξέρεις. Και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή», είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μία φράση που συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τη σχέση τους.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν έκρυψε, μάλιστα, τον ενθουσιασμό της όταν η συζήτηση στράφηκε στον επικείμενο γάμο τους. Αν και απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία ή τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή, επιβεβαίωσε ότι ο γάμος προγραμματίζεται για το 2027 και ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη αρχίσει.

Με αρκετή δόση χιούμορ αναφέρθηκε και στον αριθμό των καλεσμένων, σχολιάζοντας ότι, σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, πρόκειται για έναν… «μικρό» γάμο. «Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500 έως 600 καλεσμένους. Θα είναι υπέροχα και είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη», είπε γελώντας, προκαλώντας την έκπληξη της παρουσιάστριας, καθώς ένας τέτοιος αριθμός θεωρείται κάθε άλλο παρά μικρός στις περισσότερες χώρες.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Σάκκαρη έδειξε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, χαμογελώντας εμφανώς συγκινημένη για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της.