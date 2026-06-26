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Η κοπέλα κατέρρευσε ξαφνικά στο κατάλυμα όπου διέμενε, αφού προηγουμένως παρουσίασε συμπτώματα δύσπνοιας και ανέφερε ότι δεν αισθάνεται καλά.

Το ιατρικό προσωπικό του τοπικού περιφερειακού ιατρείου κατέβαλε επί μιάμιση ώρα προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών θανάτου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο σύντροφος της θανούσης κλήθηκε από τις αρχές να καταθέσει για τις συνθήκες του συμβάντος.

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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου μιας 23χρονης γυναίκας στα Κουφονήσια, η οποία κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η νεαρή άφησε την τελευταία της πνοή κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η 23χρονη Γιώτα είχε ταξιδέψει στα Κουφονήσια μαζί με τον σύντροφό της για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από την κατάρρευσή της είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα του νησιού και αργότερα διασκέδασε σε μπαρ, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα ή να προμηνύεται η τραγική κατάληξη που ακολούθησε.

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«Κατέρρευσε μέσα στο μπάνιο»

«Πήγανε λέει σε ένα μαγαζί, φάγανε. Και γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μέσα στο μπάνιο. Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος στο Mega.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του Περιφερειακού Ιατρείου, το οποίο κατέβαλε προσπάθειες περίπου μιάμισης ώρας για να επαναφέρει τη νεαρή γυναίκα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφός της, με τον οποίο βρισκόταν στο νησί τις τελευταίες ημέρες, κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η κοπέλα είπε μόνο «δεν είμαι καλά» και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.

«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά. Περιμένουμε με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε. Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», είπε ο θείος της στο Mega.