Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

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Ο ιατροδικαστής απέκλεισε την εγκληματική ενέργεια και απέδωσε τον θάνατο σε πνευμονικό οίδημα, το οποίο ενδεχομένως προκλήθηκε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Οι αρχές πρόκειται να διενεργήσουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του αξιωματικού.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στην Ειδική Ομάδα Ασφαλείας και εντοπίστηκε μετά από αναζητήσεις που ξεκίνησαν όταν η σύντροφός του δήλωσε την εξαφάνισή του.

Τα φιμέ τζάμια του οχήματος απέτρεψαν τον έγκαιρο εντοπισμό του από διερχόμενους πολίτες, ενώ αναμένεται νέα κατάθεση της συντρόφου του για την υπόθεση.

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Απαντήσεις σε δεκάδες ερωτήματα καλούνται να δώσουν οι αστυνομικοί, που έχουν αναλάβει να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου συναδέλφου τους, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας, μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο οποίος πραγματοποίησε την αυτοψία, απομακρύνεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατος του 38χρονου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ φαίνεται πως προήλθε από πνευμονικό οίδημα. Στα πόδια του εντόπισαν ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό, το οποίο ήταν σχεδόν άδειο, και αυτό το εύρημα κάνει τον ιατροδικαστή να πιστεύει ότι το οίδημα μπορεί να προήλθε από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες. Θα γίνουν όμως τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προκειμένου να εξαχθούν περισσότερα και πιο ασφαλή συμπεράσματα.

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Ο 38χρονος ήταν στη θέση του οδηγού, το όχημα ήταν κλειδωμένο, με σβηστό τον κινητήρα, αλλά μέσα στο αυτοκίνητο εντόπισαν και το κλειδί, κάτι που υποδεικνύει ότι μόνος το είχε κλειδώσει.

Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Αστυνόμος στον βαθμό υπηρετούσε στην Ειδική Ομάδα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Πεζών Περιπολιών, με αντικείμενο την παρακολούθηση, καταγραφή και συλλογή πληροφοριών σε σημεία, όπου συγκεντρώνονται τοξικοεξαρτημένοι. Αυτό δικαιολογεί και την αμφίεσή του -σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε να φορά βερμούδα και μπλουζάκι- ενώ δικαιολογεί και το γεγονός ότι δεν αναζητήθηκε νωρίτερα από την υπηρεσία του, καθώς οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί έχουν «ελεύθερο» ωράριο.

Ο 38χρονος είχε καλό όνομα μεταξύ των συναδέλφων του, χωρίς στον φάκελό του να υπάρχει το παραμικρό μεμπτό, παρά μόνον ότι είχε λάβει κάποιες αναρρωτικές άδειες λόγω προβλημάτων στο αναπνευστικό του.

Ο αξιωματικός της Ειδικής Ομάδας Ασφαλείας έφυγε το βράδυ της Κυριακής από το σπίτι, όπου μένει με την επίσης αστυνομικό σύντροφό του, κάτι που δεν την παραξένεψε –όπως είπε- καθώς συχνά εργάζεται νυχτερινές ώρες. Όταν πια δεν επέστρεψε το πρωί και δεν απαντούσε στις κλήσεις της ανησύχησε και υπέβαλε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας τους.

Μέσα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας κατάφεραν να εντοπίσουν την ευρύτερη περιοχή και ξεκίνησαν τις αναζητήσεις, με το «ζευγάρι» του στη δουλειά να είναι εκείνος που τελικά εντόπισε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τα φιμέ τζάμια σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Τα φιμέ τζάμια ήταν εκείνα, που δεν επέτρεψαν σε κάποιον περαστικό να δει στο εσωτερικό του οχήματος τον αξιωματικό και να ενημερώσει νωρίτερα τις αρχές.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ θεωρούν πιθανό κάποιο προσωπικό πρόβλημα να τον «έσπρωξε» να μείνει μόνος και να καταναλώσει αλκοόλ. Θεωρούν, μάλιστα, ότι η σύντροφός του θα είναι και ο μοναδικός άνθρωπος που γνωρίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του και για αυτό θα πρέπει να κληθεί να καταθέσει εκ νέου.