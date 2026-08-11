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Ο θανών, γεννημένος το 1988, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια, γεγονότα που ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Η εξαφάνιση του αστυνομικού είχε δηλωθεί προηγουμένως από τη σύντροφό του στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Το στίγμα του ενεργού κινητού τηλεφώνου του οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό του οχήματος στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθούν η αιτία και ο χρόνος του θανάτου.

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Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Τα ευρήματα στο σώμα του, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε, έχουν κινητοποιήσει σειρά υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ενώ καθοριστικές αναμένονται οι απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο αστυνομικός, γεννημένος το 1988, εντοπίστηκε μέσα στο όχημα στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών.

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Οι εκδορές στον λαιμό και οι μελανιές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα ευρήματα στο σώμα του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια.

Τα συγκεκριμένα σημάδια αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής πώς προκλήθηκαν και εάν σχετίζονται με την αιτία θανάτου. Για τον λόγο αυτό οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και αποφεύγουν, στην παρούσα φάση, να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού – Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο

Ένα ακόμη στοιχείο που ερευνάται είναι ότι ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού και όχι στη θέση του οδηγού.

Το συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο όταν εντοπίστηκε. Η έρευνα στον χώρο συνεχίστηκε για ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα.

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Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Ασφάλεια και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

Η σύντροφός του δήλωσε την εξαφάνισή του

Το θρίλερ είχε αρχίσει αρκετές ώρες νωρίτερα.

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Περίπου στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας, η σύντροφός του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και δήλωσε την εξαφάνισή του. Όπως ανέφερε, δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του από περίπου τις 22:30 της προηγούμενης ημέρας.

Ο αστυνομικός είχε υπηρεσία το πρωί της Δευτέρας, αλλά δεν παρουσιάστηκε, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την τύχη του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η σύντροφός του, ο 37χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ, όπως είπε, δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους πριν χαθούν τα ίχνη του.

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Η ίδια αρχικά θεώρησε ότι είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς, σύμφωνα με την κατάθεσή της, συνέβαινε να φεύγει και να επιστρέφει στο σπίτι το επόμενο πρωί.

Το ενεργό κινητό οδήγησε στον Άγιο Δημήτριο

Σημαντικό στοιχείο στην αναζήτηση αποτέλεσε το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού, το οποίο παρέμενε ενεργό.

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Από την έρευνα προέκυψε ότι η συσκευή έδινε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν εκεί και τελικά ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

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Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει τις πρώτες απαντήσεις

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι η αιτία θανάτου του αστυνομικού και εάν τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο σώμα του συνδέονται με αυτή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι της έρευνας, καθώς θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τόσο η αιτία όσο και ο χρόνος του θανάτου και να αξιολογηθεί η προέλευση των εκδορών και των μελανιών.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες του 37χρονου και τις κινήσεις του μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε νεκρός.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για θάνατο από άλλη αιτία. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και οι απαντήσεις αναμένονται από τον συνδυασμό των ιατροδικαστικών ευρημάτων και της αστυνομικής έρευνας.