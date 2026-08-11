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Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπρηστική επίθεση στο κατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου το 2010, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Η κατηγορούμενη, η οποία μετήχθη στην Αθήνα από τη Μεγάλη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της, είχε λάβει προθεσμία τις προηγούμενες ημέρες προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία και να προετοιμάσει τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, στην 46χρονη αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στη δράση των ατόμων που προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας. Για την υπόθεση έχουν ήδη απολογηθεί και κριθεί προσωρινά κρατούμενοι δύο 42χρονοι, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

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Η πλευρά της κατηγορουμένης απορρίπτει εξ ολοκλήρου το κατηγορητήριο, δηλώνοντας ότι η ίδια δεν έχει καμία σχέση με τα όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου το 2010. Σε δηλώσεις του, ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης αμφισβήτησε ευθέως τη χρήση του όρου «ταυτοποίηση» από τις αστυνομικές αρχές. Όπως εξήγησε, η εργαστηριακή εξέταση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κινείται σε συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης, στην οποία μόνο η πρώτη βαθμίδα συνιστά πλήρη ταυτοποίηση (identification), ενώ η εντολέας του κατατάσσεται στο στάδιο της «περιορισμένης προσομοίωσης».

Παράλληλα, ο δικηγόρος της 46χρονης γνωστοποίησε ότι η εντολέας του είχε εξεταστεί από τις αρχές για την ίδια υπόθεση και το 2022 με το ίδιο υλικό, με την έρευνα τότε να τίθεται στο αρχείο ελλείψει επιβαρυντικών στοιχείων. Χαρακτήρισε, δε, παράνομη και αόριστη την προσθήκη ενός ανώνυμου email στη νεότερη αξιολόγηση.

Αναφορικά με το φωτογραφικό υλικό, ο κ. Παπαδάκης διευκρίνισε ότι η 46χρονη βρισκόταν στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, αλλά όχι στο κατάστημα της Marfin κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για συγκριτική εξέταση προέρχονται από παλαιότερες προσωπικές στιγμές της και πως δεν υπάρχει κανένα στιγμιότυπο από το σημείο της τραγωδίας που να απεικονίζει την ίδια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπεράσπιση στην προσωπική κατάσταση της 46χρονης, σημειώνοντας ότι η ίδια αποτελεί τη μοναδική φροντίστρια του 5χρονου παιδιού της. Όπως επισημάνθηκε, η κατηγορούμενη, μόλις πληροφορήθηκε την έκδοση του διεθνούς εντάλματος σε βάρος της ενώ ζούσε στη Βρετανία, εξέδωσε εισιτήριο επιστροφής για να εμφανιστεί οικειοθελώς στις ελληνικές αρχές και συναίνεσε στην έκδοσή της, παραμένοντας υπό κράτηση στο Λονδίνο για 25 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η τυπική μεταφορά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη λεγόμενη «γυναίκα νούμερο 7», η οποία φέρεται να βρισκόταν κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα των δραστών.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.

Πηγή: dikastiko.gr