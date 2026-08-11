Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών λόγω της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων.

Από την Πέμπτη αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν κατά τόπους τα εννέα μποφόρ την Παρασκευή.

Η ένταση των ανέμων θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και θα δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθιστώντας απαραίτητη την επικοινωνία των ταξιδιωτών με τα λιμεναρχεία.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου προβλέπεται ηλιοφάνεια και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες, με το ισχυρό μελτέμι να παραμένει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο.

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Με ήλιο, ζέστη αλλά και επίμονο μελτέμι ξεκινά η Τρίτη 11 Αυγούστου, όμως η εικόνα του καιρού αλλάζει όσο πλησιάζουμε προς τον Δεκαπενταύγουστο. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα σημαντική ενίσχυση των βοριάδων από την Πέμπτη, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις θάλασσες του Αιγαίου.

Το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, που δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη και γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

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Τρίτη 11 Αυγούστου – Έως 38°C και μελτέμι 7 μποφόρ

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βόρεια δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3–5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 35–37°C και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38°C.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 4–6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36°C, χαμηλότερη κατά 2–3 βαθμούς στα ανατολικά.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 24 έως 36°C και ασθενέστερους ανέμους 3–4 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σήμερα για τις πυρκαγιές. Η Πολιτική Προστασία έχει ανακοινώσει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – κατηγορία 4, μεταξύ άλλων για Αττική και Κύθηρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

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Τετάρτη 12 Αυγούστου – Παραμένει η ζέστη

Η Τετάρτη θα είναι ακόμη μία κατά βάση ηλιόλουστη ημέρα. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου στους 37–39°C, ενώ στη νησιωτική Ελλάδα στους 34–36°C.

Το μελτέμι δεν εγκαταλείπει το Αιγαίο: οι βοριάδες θα εξακολουθούν να φτάνουν τα 6–7 μποφόρ, κρατώντας τις θερμοκρασίες χαμηλότερες στα ανατολικά αλλά διατηρώντας παράλληλα αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Πέμπτη 13 Αυγούστου – Νέα ενίσχυση των βοριάδων

Από την Πέμπτη αρχίζει το πιο ενδιαφέρον τμήμα της εξέλιξης του καιρού. Οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και αναμένεται να φτάσουν τα 7–8 μποφόρ.

Η θάλασσα θα γίνει ιδιαίτερα ταραγμένη, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, και όσοι ταξιδεύουν με πλοίο καλό είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

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Παράλληλα, στα βόρεια αυξάνεται η αστάθεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Παρασκευή 14 Αυγούστου – Έως και 9 μποφόρ, μεγάλη προσοχή στις θάλασσες

Η Παρασκευή, ημέρα κορύφωσης της εξόδου για τον Δεκαπενταύγουστο, φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι η δυσκολότερη ημέρα από πλευράς ανέμων.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι βοριάδες δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Ταυτόχρονα όμως οι ισχυροί βοριάδες μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες. Έτσι, στα ανατολικά η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά και οι μέγιστες αναμένονται περίπου στους 30–32°C, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται υψηλότερες τιμές, περίπου στους 36–37°C.

Στα βόρεια υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων, που τοπικά ενδέχεται να συνοδευτούν από μπουρίνια ή χαλάζι, κυρίως στα ορεινά.

Σάββατο 15 Αυγούστου – Δροσερός Δεκαπενταύγουστος με δυνατό μελτέμι

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Η μέχρι στιγμής εικόνα για τον Δεκαπενταύγουστο δείχνει καλό καλοκαιρινό καιρό στις περισσότερες περιοχές, χωρίς ακραία ζέστη, αλλά με ισχυρούς βοριάδες.

Στα ανατολικά η θερμοκρασία αναμένεται να περιοριστεί περίπου στους 30–32°C, ενώ στα δυτικά μπορεί να φτάσει περίπου τους 35°C.

Για την Αθήνα, τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα δείχνουν χαρακτηριστικά την αλλαγή: από περίπου 35°C Τρίτη και Τετάρτη, η μέγιστη υποχωρεί προς τους 30°C το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Το μελτέμι θα εξακολουθήσει να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο. Επομένως, για όσους σχεδιάζουν ακτοπλοϊκό ταξίδι την Παρασκευή ή το Σάββατο, το κρίσιμο στοιχείο δεν θα είναι τόσο η θερμοκρασία όσο η ένταση των ανέμων και η κατάσταση των θαλασσών.

Θάλασσες και ακτοπλοΐα – Πού χρειάζεται προσοχή

Από Πέμπτη έως και Δεκαπενταύγουστο το Αιγαίο θα είναι κατά τόπους πολύ ταραγμένο. Με ανέμους 7–8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ, δεν μπορούν να αποκλειστούν τροποποιήσεις δρομολογίων εφόσον οι πραγματικές συνθήκες το απαιτήσουν.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει συνεπώς να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν αναχωρήσουν για το λιμάνι.

Το μεγάλο πρόβλημα παραμένουν οι πυρκαγιές

Το μελτέμι μπορεί να λειτουργεί ως φυσικό «κλιματιστικό» για τα ανατολικά, όμως αυτή την εποχή έχει και την επικίνδυνη πλευρά του. Η ξηρή βλάστηση, οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών και οι ισχυρές ριπές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και η εικόνα του ημερήσιου χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, καθώς οι κατηγορίες κινδύνου εκδίδονται καθημερινά. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Συμπέρασμα για τον Δεκαπενταύγουστο: με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται καύσωνας. Αντίθετα, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, αρκετός ήλιος στις περισσότερες περιοχές και ισχυρό έως πολύ ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο. Το μεγαλύτερο στοίχημα της μεγάλης εξόδου θα είναι οι άνεμοι, οι θάλασσες και ο πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς