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Για άμεση ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με την πρόσληψη 420 νέων στελεχών και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στη«Βραδυνή».

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για πλοία ανοικτής θαλάσσης, καταδιωκτικά σκάφη, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προμήθεια θερμικών καμερών, drones και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης.

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Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του μεταναστευτικού στη θάλασσα, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τη σημαντική συνολική μείωση των ροών σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας ότι «η στρατηγική μας στο μεταναστευτικό αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Φέτος καταγράφεται συνολική μείωση των ροών 34%, με τη μείωση από την Τουρκία να είναι στο -61% και από τη Λιβύη στο 4%. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας σε όλα τα πεδία. Όσον αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας, ενισχύσαμε το Λιμενικό Σώμα στην Κρήτη με τέσσερα επιπλέον εναέρια μέσα της Frontex και δύο drones πολύ μεγάλης εμβέλειας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επιτηρούν σχεδόν ολόκληρο το λιβυκό πέλαγος. Ενισχύσαμε την Κρήτη με παραπάνω προσωπικό, αναβαθμίσαμε το δόγμα της αντιμετώπισης και μειώσαμε τον χρόνο αντίδρασης στα περιστατικά. Ταυτόχρονα, ανοίξαμε σταθερούς διαύλους συνεργασίας με τις αρχές της Λιβύης για να αποτρέψουμε κατά το δυνατόν τις αναχωρήσεις και να χτυπήσουμε τα δίκτυα των αδίστακτων διακινητών στην πηγή τους».