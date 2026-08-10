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Έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη δύο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, με το ένα να διαπιστώνεται ότι ήταν κλεμμένο και ο οδηγός του να συλλαμβάνεται.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, στην καταδίωξη συμμετείχαν ένα μαύρο και ένα λευκό αυτοκίνητο. Το μαύρο όχημα επιχείρησε να εμβολίσει το λευκό, το οποίο κατέληξε να κινείται πάνω στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε αρκετό κόσμο. Αργότερα σταμάτησε στο σημείο ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι φορούσαν κράνη. Οι δύο άνδρες πλησίασαν το λευκό αυτοκίνητο, έσπασαν το τζάμι του οχήματος και φώναζαν στον οδηγό. Λίγο αργότερα, οι επιβαίνοντες της μηχανής, μαζί με το μαύρο αυτοκίνητο, αποχώρησαν από το σημείο. Εκεί έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, καθώς ο 37χρονος οδηγός του λευκού αυτοκινήτου τραυματίστηκε από τα σπασμένα τζάμια. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

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Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε το επεισόδιο.