Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βορείων ανέμων.

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μεγάλο τμήμα της χώρας τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με ριπές ανέμων που ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενεργοποιήσει πλήρως τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αυξάνοντας τις περιπολίες και εφαρμόζοντας απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις για λόγους ασφαλείας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα ηπειρωτικά, ενώ το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει με ένταση στο Αιγαίο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα ή πυρκαγιά.

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Η Ελλάδα μπαίνει σε μία ακόμη δύσκολη εβδομάδα του Αυγούστου, με δύο στοιχεία να κυριαρχούν: τη ζέστη και τους ισχυρούς έως πολύ ισχυρούς βοριάδες, έναν συνδυασμό που εκτοξεύει τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου είναι η πλέον κρίσιμη ημέρα. Μεγάλο τμήμα της χώρας τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προειδοποιεί ότι οι ριπές των βορείων ανέμων μπορεί τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

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Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος μπορεί να πλησιάζει κατά τόπους τους 39 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο το μελτέμι θα λειτουργεί μεν ως φυσικό «κλιματιστικό», αλλά θα δημιουργεί δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και, κυρίως, εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. (Emy)

Δευτέρα: Η δυσκολότερη ημέρα – Ριπές έως 9 μποφόρ

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθρια και ζεστή, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 4-6 μποφόρ.

Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, το κεντρικό, βορειοανατολικό και νοτιοδυτικό Αιγαίο, θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37-39 βαθμούς και τοπικά ενδέχεται να πλησιάσει τους 40, ενώ χαμηλότερες τιμές θα καταγράφονται στα νησιά του Αιγαίου εξαιτίας των μελτεμιών. (Emy)

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Οι θάλασσες θα είναι ιδιαίτερα ταραγμένες στο Αιγαίο και τοπικά οι συνθήκες θα είναι δύσκολες για μικρά σκάφη.

Αθήνα

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία περίπου στους 25-35 βαθμούς, χαμηλότερη στα ανατολικά και βόρεια.

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Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, καθώς στα ανατολικά του νομού και στις θαλάσσιες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και οι ριπές μπορούν τοπικά να προσεγγίσουν τα 8-9 μποφόρ. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 23 έως 35-36 βαθμούς, με τους ανέμους σαφώς ασθενέστερους από εκείνους του Αιγαίου, γενικά 2-4 μποφόρ. Τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ δείχνουν επίσης σημαντική εξασθένηση των ανέμων κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

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RED CODE – Ολόκληρη η κινητοποίηση της Δευτέρας

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – κατηγορία κινδύνου 4:

• Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων.

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

• Η Περιφέρεια Κρήτης.

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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Η κατάσταση Red Code σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του μηχανισμού, με ενεργοποίηση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων.

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Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, αυξάνονται οι εναέριες περιπολίες επιτήρησης αλλά και οι περιπολίες Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών βρίσκεται σε μερική επιφυλακή.

Παράλληλα εφαρμόζεται, όπου προβλέπεται, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

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Η Πολιτική Προστασία ζητεί να αποφεύγεται οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, όπως εργασίες με δισκοπρίονα και συγκολλήσεις, υπαίθριες ψησταριές, κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών και ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Τρίτη: Παραμένουν τα ισχυρά μελτέμια

Την Τρίτη 11 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με μέγιστες τιμές περίπου 36-38 βαθμούς και τοπικά υψηλότερα.

Στα ανατολικά και νότια, όμως, το μελτέμι θα εξακολουθήσει να είναι ισχυρό. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπει μέση ένταση βορείων ανέμων 6-7 μποφόρ. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Στο Κεντρικό Αιγαίο το meteo προβλέπει βόρειο άνεμο 6 μποφόρ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που σημαίνει ότι οι θαλάσσιες συνθήκες θα παραμείνουν απαιτητικές. (meteo.gr)

Τετάρτη: Επιμένει ο βοριάς

Παρόμοια εικόνα και την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ζέστη στα ηπειρωτικά και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου διατηρεί την πρόβλεψη για βοριάδες μέσης έντασης 6-7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι υπολογίζονται από το meteo στα 5-6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία της θάλασσας και του αέρα στην περιοχή περίπου στους 25-27 βαθμούς.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα, περίπου στους 35-38 βαθμούς, με μεγαλύτερη ζέστη μακριά από την επίδραση του μελτεμιού.

Πέμπτη: Ζέστη στα ηπειρωτικά, μελτέμι στο Αιγαίο

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου δεν διαφαίνεται ουσιαστική αλλαγή του καλοκαιρινού σκηνικού. Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Οι μέγιστες τιμές θα βρίσκονται γενικά στους 35-38 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα είναι αισθητά χαμηλότερη.

Στο Αιγαίο το μελτέμι παραμένει. Τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του meteo για το Κεντρικό Αιγαίο δείχνουν βόρειους ανέμους περίπου 5 μποφόρ, χωρίς ουσιαστική διακοπή τους μέσα στην ημέρα. (meteo.gr)

Οι δυτικές θάλασσες θα είναι σαφώς ηπιότερες από το Αιγαίο.

Παρασκευή: Ο Δεκαπενταύγουστος πλησιάζει με βοριάδες

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, το βασικό μοτίβο φαίνεται να διατηρείται: ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στους 35-38 βαθμούς στα θερμότερα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα βρίσκεται χαμηλότερα.

Στο Κεντρικό Αιγαίο το meteo δίνει για την Παρασκευή βοριάδες 5-6 μποφόρ, με αποτέλεσμα η θάλασσα να παραμένει ταραγμένη. Μάλιστα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το μελτέμι δεν εγκαταλείπει το Αιγαίο ούτε ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Έτσι, όσοι σχεδιάζουν ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τις ημέρες της μεγάλης εξόδου θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις και τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πάντως, παραμένει στην ξηρά: ξερή βλάστηση, υψηλές θερμοκρασίες και επίμονοι έως θυελλώδεις βοριάδες δημιουργούν ένα εξαιρετικά εύφλεκτο περιβάλλον, γι’ αυτό και οι επόμενες ημέρες απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση.