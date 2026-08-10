Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο βόρειο μέτωπο εστιάζονται κυρίως οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων ενάντια στη φωτιά στο Μουζάκι το πρωί της Δευτέρας, με τα εναέρια μέσα να μπαίνουν ξανά στον αγώνα.

Ειδικότερα, δύο ελικόπτερα άρχιζαν να επιχειρούν, μαζί με τις ισχυρές χερσαίες δυνάμεις που βρίσκονταν ήδη στο σημείο. Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή βρίσκονται 105 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα. Στις δυνάμεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και Τσέχοι πυροσβέστες, με 5 οχήματα.

Advertisement

Advertisement

Για σήμερα Δευτέρα τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

* H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

* Η Περιφέρεια Κρήτης

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Advertisement

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

* Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Advertisement