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Προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενη στρατηγική αύξησης της έντασης στο Αιγαίο από την Τουρκία εν μέσω του καλοκαιριού, που κατά κανόνα μειωνόταν, προκαλεί η προκλητικότητα των τελευταίων ημερών στον αέρα.

Την Πέμπτη ειδικότερα, αμέσως μετά τις υπογραφές της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI- Η εν λόγω συμφωνία αφορά στην ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου) υπήρξε έξαρση της τουρκικής δραστηριότητας, που περιελάμβανε μάλιστα εικονική αερομαχία.

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Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, ένα ζεύγος οπλισμένων F-16, 1 ATR-72 και 5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη προέβησαν σε 10 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 17 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου (2 από τα F-16, 5 από το ATR-72 και 10 από τα UAV) σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, με μία εμπλοκή. Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν.

Ενδεικτικά, την 1η Αυγούστου έλαβαν χώρα 3 παραβάσεις και 2 παραβιάσεις από 3 τουρκικά UAV, στις 2 Αυγούστου υπήρξαν 2 παραβάσεις από 1 UAV, στις 3 6 παραβάσεις και 18 παραβιάσεις από 4 UAV, στις 4 Αυγούστου 5 παραβάσεις από ένα ATR-72 και 3 από ένα UAV, καθώς και 7 παραβιάσεις από το UAV και στις 5 Αυγούστου 5 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις από τρία τουρκικά μη επανδρωμένα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, αμέσως μετά την ένταση της Πέμπτης, 1 CN-235 και 3 UAV πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις (2 από το CN-235 και 4 από τα UAV), με τα μη επανδρωμένα να κάνουν και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, σημειώνεται πως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν την Παρασκευή το αποκαλούμενο «Σύμφωνο της Μέκκας», βάσει του οποίου επίθεση σε μία από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των άλλων. Η υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή, εν μέσω μιας περιόδου που η Σαουδική Αραβία – όπου βρίσκεται και ελληνική πυροβολαρχία Patriot για την προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων- εμφανίζεται αντιμέτωπη με αυξημένες εντάσεις, περιλαμβανομένης της κλιμάκωσης με τους Χούθι στην Υεμένη και τη συνέχιση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν, που δεν φαίνεται να τερματίζεται σύντομα.