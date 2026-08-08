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Την κατηγορηματική θέση της Περιφέρειας Αττικής ότι δεν πρόκειται να εγκριθούν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πυρόπληκτες περιοχές διατυπώνει ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική.

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι η αποκατάσταση και, κυρίως, η διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη φυσική αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων.

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Όπως αναφέρει, η Περιφέρεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με την Πολιτεία, θα προχωρήσει στα αναγκαία έργα αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να υλοποιήσει τα έργα πρόληψης που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της, μεταξύ των οποίων και φράγματα ανάσχεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι ήδη έχουν διατεθεί από το κεντρικό κράτος, μετά και τη σχετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου.

Ωστόσο, ο κ. Χαδραλιάς θέτει ως βασική προϋπόθεση την προστασία της φυσικής αναγέννησης των καμένων εκτάσεων, προειδοποιώντας ότι κανένα έργο αποκατάστασης ή πρόληψης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων.

«Όσο βρίσκομαι στο τιμόνι της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα θωρακίσουμε στην πράξη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κάθε σπιθαμή φυσικής αναγέννησης των τόπων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές», τονίζει.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται η εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο κ. Χαρδαλιάς δηλώνει ότι «καμία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη Δυτική Αττική, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια δεν αντιμετωπίζει τις καμένες δασικές εκτάσεις ως διαθέσιμο χώρο για νέες δραστηριότητες.

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«Τα δάση και τα βουνά που επλήγησαν για μας δεν είναι “άδειος” χώρος στον χάρτη», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί «καμία επιβαρυντική για το περιβάλλον δραστηριότητα» στις περιοχές που επιχειρούν να αναγεννηθούν.

Ο περιφερειάρχης Αττικής συνδέει την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών με τη γενικότερη πολιτική για την πράσινη μετάβαση, επιχειρώντας παράλληλα να διαχωρίσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ από την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

«Η πράσινη μετάβαση για μας δεν είναι σύνθημα κενό περιεχομένου», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να επιτυγχάνεται «ούτε με την καταστροφή των βουνών μας ούτε με την παρεμπόδιση των οικοσυστημάτων που προσπαθούν να ανανήψουν».

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Ο κ. Χαρδαλιάς καταλήγει επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας για την προστασία των πυρόπληκτων εκτάσεων και την ολοκλήρωση της φυσικής αναδάσωσης χωρίς βιομηχανικές παρεμβάσεις.

«Σταθερά, υπεύθυνα, ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους», είναι το μήνυμα, με το οποίο ολοκληρώνει την παρέμβασή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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