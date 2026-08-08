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«Τα κίνητρά του δεν ήταν οικονομικά» υποστήριξε για τον 55χρονο που διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μυστρά ο δικηγόρος του, Άγις Κοκκορός, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση που διατηρεί, είπε ότι ο 55χρονος θα μπορούσε να αποκομίζει πολύ μεγαλύτερα έσοδα από τη λειτουργία του.

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«Μπορούσε πολλαπλάσια χρήματα να αποκομίζει από τη λειτουργία του. Αυτή είναι η βασική μας γραμμή», σημείωσε.

Ο 55χρονος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή, ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο συνήγορός του, η χθεσινή δίκη δεν αφορούσε την ίδια την υπόθεση της σορού στον καταψύκτη, αλλά την κατηγορία της ψευδούς δήλωσης/κατάθεσης που είχε δώσει στις αρχές.

«Δεν εκδικάστηκε ακριβώς επειδή είχε προβεί σε αυτή την πράξη. Βέβαια αυτό είναι το υπόβαθρο», ανέφερε ο κ. Κοκκορός, εξηγώντας ότι ο εντολέας του δικάστηκε επειδή δήλωσε στις αρχές ότι ο πατέρας του βρισκόταν εν ζωή.

Όπως σημείωσε, το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε προβλέπει ποινή έως τρία έτη και χαρακτήρισε την αντιμετώπιση του 55χρονου από το δικαστήριο «επιεική», δεδομένου του ύψους της ποινής που τελικά επιβλήθηκε.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι στη δικαστική κρίση συνεκτιμήθηκαν οι ψυχολογικοί λόγοι που επικαλέστηκε η πλευρά του κατηγορουμένου.

«Θεωρώ ότι έπαιξαν ρόλο όλοι αυτοί οι ψυχολογικοί λόγοι τους οποίους επικαλέστηκαν», είπε, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν οδήγησαν στην απαλλαγή του, αξιολογήθηκαν όμως από το δικαστήριο.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 55χρονος έχει διαγνωστεί στο παρελθόν με κατάθλιψη, ενώ η υπερασπιστική γραμμή βασίζεται στην ύπαρξη ενός σημαντικού ψυχολογικού υποβάθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αρχική εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο 55χρονος στις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την οποία έκρυβε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Ο Άγις Κοκκορός υποστήριξε ότι ο εντολέας του αμφισβήτησε ότι είχε κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση και απέδωσε μέρος της αρχικής του στάσης στο σοκ της σύλληψης και της κατάστασης που αντιμετώπισε.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορος, ο 55χρονος έχει υποστηρίξει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και ότι έκτοτε παρέμενε στον καταψύκτη. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τον μήνα και την ημέρα του θανάτου, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

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