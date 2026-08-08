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Η οικονομική ενίσχυση του ποδοσφαιριστή κάλυψε το υπόλοιπο ποσό που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της προσπάθειας στήριξης του ανήλικου ασθενούς.

Ο αθλητής επικοινώνησε προσωπικά με τη μητέρα του παιδιού, ενώ το φιλανθρωπικό σωματείο «Παιδική Χαρά» ανέδειξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με το σωματείο, ο Χατζηγιοβάνης έχει προχωρήσει και στο παρελθόν σε ανάλογες δράσεις προσφοράς, αποφεύγοντας συστηματικά τη δημοσιοποίηση των ενεργειών του.

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Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης πρωταγωνιστεί αυτή τη φορά όχι για ένα γκολ ή μία ασίστ, αλλά για μια πράξη που αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας Λευκωσίας προσέφερε 12.500 ευρώ για τον 12χρονο Δημήτρη, ο οποίος δίνει δύσκολη μάχη με νευροβλάστωμα σταδίου 4. Με τη δωρεά του καλύφθηκε το ποσό που απέμενε για τις ανάγκες νοσηλείας του παιδιού και ολοκληρώθηκε η σχετική προσπάθεια οικονομικής στήριξης.

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Επικοινώνησε και με τη μητέρα του Δημήτρη

Η πράξη του έγινε γνωστή από το φιλανθρωπικό Σωματείο «Παιδική Χαρά», το οποίο στηρίζει παιδιά που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες.

Ο Χατζηγιοβάνης δεν περιορίστηκε στην οικονομική βοήθεια. Μετά τη δωρεά επικοινώνησε προσωπικά με τη μητέρα του 12χρονου Δημήτρη.

Υπάρχει όμως μία λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία ακόμη πιο ξεχωριστή. Σύμφωνα με το Σωματείο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ποδοσφαιριστής προχωρά σε αντίστοιχη πράξη προσφοράς. Έχει βοηθήσει και άλλες φορές, χωρίς ο ίδιος να επιδιώκει τη δημοσιοποίηση των ενεργειών του.

Ποιος είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης

Ο Αναστάσιος –Τάσος– Χατζηγιοβάνης γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1997 στη Μυτιλήνη και αγωνίζεται κυρίως ως ακραίος επιθετικός.

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Το όνομά του συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Παναθηναϊκό, από τις ακαδημίες του οποίου αναδείχθηκε. Το 2016 έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα και σταδιακά καθιερώθηκε. Συνολικά κατέγραψε 167 συμμετοχές, 17 γκολ και 18 ασίστ με το «τριφύλλι», ενώ το 2022 πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το καλοκαίρι του 2022 άφησε τον Παναθηναϊκό και μετακόμισε στην Τουρκία για την Ανκαραγκιουτσού, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του εκτός Ελλάδας. Είναι επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.

Πότε πήγε στην Ομόνοια

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Ο Χατζηγιοβάνης επέλεξε την Κύπρο το καλοκαίρι του 2025. Η Ομόνοια Λευκωσίας ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του στις 2 Ιουλίου 2025, με τον Έλληνα εξτρέμ να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας εκείνου του καλοκαιριού.

Έναν χρόνο αργότερα, όμως, ο Χατζηγιοβάνης κερδίζει το χειροκρότημα για κάτι που δεν καταγράφεται σε κανένα φύλλο αγώνα.

Για τα 12.500 ευρώ που έλειπαν από έναν 12χρονο ώστε να συνεχίσει τη δική του, πολύ σημαντικότερη μάχη.

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Και ίσως αυτή να είναι μία από τις σημαντικότερες «ασίστ» της καριέρας του Τάσου Χατζηγιοβάνη.